Meral Akşener'in yeni partisi için isim belli oldu

MHP'den Meral Akşener'in kuracağı yeni parti için ayrılan Koray Aydın, 'Merkez Demokrat Parti' üzerinde bir çalışma yapıldığını söyledi

MHP'den ayrılarak Meral Akşener'in liderliğinde kurulacak parti için çalışmalara katılan Koray Aydın, katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtladı.



Habertürk'ün haberine göre yeni partinin MHP'nin devamı olmayacağını kaydeden Aydın, "Toplumun her kesiminden insan olacak" dedi. Aydın, partinin kurucular kurulunda kendi dallarında tanınmış ama siyasette yeni isimlerin yer alacağını söyledi. Yeni partinin adı ile ilgili olarak en net ipucunu veren Aydın, "Merkez demokrat parti amblemi üzerinde çalışma var" dedi.



"MHP'DE İLETİŞİM KANALLARI KAPANDI"



Aydın, MHP'den ayrılması ile ilgili soruya şu yanıtı verdi:



"Kongremizi yapamadık. Bana göre antidemokratik yollarla bizim kongre yapmamız engellendi. MHP'de iletişim kanalları kapandı. Bütün kararları tek kişi alıyor. Bu kadar önemli bir politika değişikliği bir kişi tarafından alınamaz"



MHP'nin cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine destek vermesini eleştiren Aydın, "Tek kişi tarafından adalete el konuldu, MHP'nin bu konuda taraf olması sorgulanmaya değer bir konu" dedi.



"SİNAN OĞAN'A SÖYLEYECEK SÖZÜM OLMAZ"



Sinan Oğan'ın kendileriyle hareket etmemesine ilişkin soru üzerine Aydın, "Ben olaylara demokratik perspektiften bakıyorum, bu kararından dolayı ona söyleyecek bir sözüm olmaz. Ben de kararlarım konusunda gittim geldim, doğup büyüdüğün yerden ayrılmak kolay değil" dedi.



"Türkiye bir yol ayrımında ya yek adamlık onaylanacak ya da tek adamlığa hayır denilecek, ben ikincisinden yana tavrımı koydum" diyen Aydın, geçmişte Akşener ile ilgili sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Bu sözlerde anlatılmaya çalışılan çok da yoruma muhtaç değil. Türkiye'de 17-25 Aralık'tan sonra gelinen bir nokta var. Haziran seçimlerinden sonra Akşener'e bakanlık teklif edildi. Aslında benim o dönemde söylediğim sözün çok açık bir şekilde mevcut siyasal iktidara karşı yeni bir güç dengesi oluştuğunda bu organizasyonun sızma girişiminde bulunması ile ilgili uyarı idi. Yani biz kendimizden eminiz, Meral Hanım da emin. Peki iktidar mensupları kendilerinden emin mi? Utanma duygusu elinden alınmış insanlar bu tür yayınlarla karalama kampanyası yürütmeye çalışıyorlar. Tövbe etmesi gerekenler büyük bir aymazlık içinde herkese saldırabiliyor. FETÖ'ye selam gönderenlerin bu konuda hesap sormaya hakkı yok" şeklinde konuştu.



"FETÖ İLE MÜCADELEDE DERİNLERE İNİLMELİ"



15 Temmuz'da bir kalkışma hareketi olduğunu ve bunun organize bir hareket olduğunu kaydeden Aydın, "Bu kadar organize bir hareket bu noktaya gelmişse bir yol açma olduğu kesindir. Bu işi üstlenen generallerin hepsinin YAŞ kararlarında altında imzası olan yöneticiler var. Kendi yaverlerini bile tespit edememiş. En az FETÖ kadar vebal altında olan insanlardır. Yapılması gereken bu işin ana omurgasına ulaşacak, derinlere kadar inecek çalışmalara ihtiyaç var. Mevcut iktidar derinde kendisini de bulacağı için oraya inemiyor, biz kendimizden eminiz. Bu yapıya mesafeli durmuş insanlarız. 'Benden olana bir şey yapılmaz' anlayışı ile FETÖ'ye karşı mücadele edilmez" diye konuştu.



"YENİ PARTİDE ALEVİ DE SÜNNİ DE, SAĞCI DA SOLCU DA OLACAK"



Yeni partiyi Ekim ayı içinde kurmayı düşündüklerini kaydeden Aydın, "Ben çok zorlanacağımı düşünüyordum. İnsanların akın akın görev alma duygusu karşısında şaşkınlık içindeyim. En çok doğu ve güneydoğudan bu işe sahip çıkıldığının işaretlerini alıyorum, ülkemin geleceği adına bundan mutlu oluyorum. Bu partinin yeni bir parti olduğunu gösteren emareler bizim kurucular kurulunu açıkladığımızda göreceğiz. Bu bir partinin devamı değil. Biz buna öncülük ediyor olabilliriz ama kurucular kurulunu açıklayınca toplumun her kesiminden insanların olduğunu görecekler. Alevisi olacak, Sünnisi olacak, solu olacak, sağı olacak, milliyetçisi, muhafazakarı, liberali olacak. Türkiye'yi yönetecek bir kadroyu Türk milletine takdim edeceğiz" diye konuştu.



"HALK MERAL HANIM'I SEVDİ, SİYASETE KADIN ELİ DEĞSİN"



Kurucular kurulunun büyük çoğunluğunun kendi dallarında tanınmış, siyaseten yeni isimler olacağını kaydeden Aydın, partinin adı üzerine çalışmaların sürdüğünü belirterek "Merkez demokrat parti amblemi üzerinde çalışma var" dedi. Meral Akşener'i halkın sevdiğini ve her partiden oy alacaklarını belirten Aydın, "Siyasete bir yumuşama gelsin, bir bayan eli değsin. En çok AKP'liler bıktı usandı. Meral Hanım'ın bayan eli siyaseti rahatlatacaktır. Her zaman kadın elinin değdiği yerde bir yumuşama olur" dedi.