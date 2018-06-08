Meral Akşener İzmir'e geliyor

İYİ Parti İzmir Milletvekili adayı Yıldırım Ulupınar, pazar günü kente gelecek parti Genel Başkanı Meral Akşener'in programında İzmirliler'den rekor katılım beklediklerini söyledi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 10 Haziran pazar günü İzmir'e geleceğini söyleyen İYİ Partili Ulupınar, "Genel Başkanımız ilk önce Bergama Cumhuriyet Meydanı’nda daha sonra ise Tire’de İtfaiye Meydanı’nda İzmirliler'le buluşacak. İftar saatinde ise Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda halk iftarı düzenleyeceğiz. Tüm İzmirli hemşehrilerimizi iftarımıza bekliyoruz. Meral hanımla yüz yüze tanışmak isteyen kardeşlerimizi iftar etkinliğinde misafir etmekten onur duyarız." şeklinde konuştu.



O SAMİMİYET SANDIĞA YANSIYACAK



Partinin kurulma aşamasından bugüne kadar bir çok engellemeyle karşılaştıklarını, ancak tüm engelleri milletin desteğiyle aştıklarını sözlerine ekleyen İYİ Parti İzmir Milletvekili adayı Yıldırım Ulupınar, "Bugün Genel Başkanımız Meral Akşener, medyada gösterilmesin diye kırk takla atılıyor. Biz mağdur edebiyatı yapmıyoruz, hakikate işaret ediyoruz. Buna rağmen işaret ettiğimiz yere değil, işaret parmağımıza bakan bir algıyla mücadele ediyoruz. İlçe ilçe gezerek İzmirli hemşehrilerimizle buluşuyoruz. Yüzlerindeki ifade, gözlerindeki o muhteşem parlama eminim ki sandığa yansıyacak. İYİ Parti kadroları İzmir'de büyük bir özveriyle çalışıyor." diye konuştu.