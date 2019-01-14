MHP Denizli İl Başkanı: Bozkurt işareti MHP'ye aittir

MHP Denizli İl Başkanı Cafer Birtürk, 'CHP ile aynı bayrak altına girenler bozkurt işareti yapamazlar. Bozkurt işareti MHP'ye ait. Rahmetli Başbuğumuz Alparslan Türkeş ilk kez bu işareti kullanmıştır. Başbuğ'un şemsiyesi altında bulunmayanlar bozkurt işaretini kullanamazlar' dedi.

MHP Denizli İl Başkanı: Bozkurt işareti MHP'ye aittir
14 Ocak 2019 Pazartesi 13:17

MHP İl Başkanlığından yapılan açıklamada, MHP il yönetimi ile Merkezefendi ve Pamukkale ilçe yönetimlerinin, mahalle temsilcileri ile istişare toplantısında bir araya geldiği belirtildi.

MHP İl Başkanı Cafer Birtürk'ün, belediye başkan adaylığı nedeniyle Merkezefendi İlçe Başkanlığı görevini Mehmet Altıntaş'a devreden Yurdahan Özhan'a ve üç yıldır birlikte görev yapan partililere teşekkür etti. FETÖ'cülerin saldırılarına, içlerinden ayrılıp gidenlerin çamur atmalarına karşı hep birlikte mücadele ettiklerini belirten Birtürk'ün şunları kaydetti: "CHP ile İYİ Parti' aynı çatı altına girmiştir. Biz FETÖ'cülerle aynı çatı altında bulunan, onları destekleyenlerle yan yana gelemeyiz. Biz oyumuzu böldürmeyeceğiz ve büyükşehir belediye başkanlığı için oylarımızı sadece Osman Zolan'a vereceğiz. 17 ilçede AK Parti, 2 ilçede MHP desteklenecektir. Bizden başka yere kesinlikle oy gitmeyecektir. Şu an CHP ile aynı bayrak altına girenler bozkurt işareti yapamazlar. Bozkurt işareti MHP'ye aittir. Rahmetli Başbuğumuz Alparslan Türkeş ilk kez bu işareti kullanmıştır. Başbuğ'un şemsiyesi altında bulunmayanlar bozkurt işaretini kullanamazlar."

AK Parti ile omuz omuzayız

Birtürk, sokak sokak, cadde cadde dolaşıp çalmadık kapı bırakmayacaklarını aktararak "AK Parti ile omuz omuza çalışacağız. Oyların kaçmasına müsaade etmeyeceğiz. Zafere ulaşmak zorundayız. Allah'ın izniyle kazanacağız. 31 Mart'a kadar gece gündüz çalışarak, 1 Nisan'a müjde ve zaferle girmek zorundayız. Tek derdimiz vatan, bayrak, beka" ifadelerini kullandı. Toplantıya, Cumhur İttifakı adayı Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu da katılarak konuşma yaptığı bildirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #mhp #denizli #İl Başkanı #Cafer Birtürk #bozkurt işareti
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