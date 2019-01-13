MHP'nin 50'nci yıl kutlamaları Adana'da yapılacak

MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, kuruluş yıl dönümü programının 8-9 Şubat'ta Adana'da yapılacağını bildirdi. 2009 yılında partinin 40'ıncı kuruluş yıldönümü için yaptığı ilginç hesapla herkesi şaşırtan Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin 50'nci yıl için nasıl bir hesap yapacağı merak ediliyor.

MHP Adana İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, "9 Şubat 1969'da Adana'da kurulan" MHP'nin kuruluşunun 50. yıl dönümü kutlamaları için çalışmalar devam ediyor.

Adana'nın ev sahipliğinde yapılacak kutlamalarla ilgili MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı başkanlığında yapılan İl Divan Kurulu Toplantısı'nda kentte icra edilecek kutlama programları istişare edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Başkanı Bünyamin Avcı, MHP Genel Merkezinin büyük önem verdiği kutlamaların 8-9 Şubat'ta Adana'da yapılacak olmasının kendileri için büyük önem taşıdığını belirtti.

Kutlama programına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katılacağını bildiren Avcı, "Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin de onurlandıracakları, tarihi mesajlar vereceği programa Adana'nın ev sahipliği yapacak olması bizim için ayrı bir gurur ve mutluluktur. İl Teşkilatı olarak üzerinde titizlikle çalışıyoruz. Sadece Adana'mız için değil, ülkemiz açısından da tarihi önem barındıran kutlama programlarına 81 ilden ve dış ülkelerden yoğun bir katılım olacak." ifadelerini kullandı.

40'ıncı yıl konuşması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 40'ıncı kuruluş yıldönümü için, hâlâ akıllardan çıkmayan şaşırtıcı bir hesap yapmıştı. Bahçeli'nin 40 sayısını elde etmek için '2009' sayısı üzerinden bazı rakamları çıkarıp bazılarını ekleyerek yaptığı hesap şöyleydi:

"2009 yılındayız. 2009'un sıfırlarının üzerine çarpı koyun, atın. Ne kalır? 2 ile 9.

2 ile 9'u toplayın 11 eder.

Şimdi de 29'la 11'i toplayın, 40 eder.

Bunlar tesadüf olamaz..."

Bir şekilde 40'ı bulmayı başaran iktisat doktoru unvanına sahip siyasetçi Bahçeli, böylesine bir hesabın tesadüf olamayacağını vurgulayarak MHP'nin iktidarının yaklaştığına işaret etmişti. 2009'da sandıktan çıkan sonuçlar MHP'yi birinci parti yapmadı. Ancak bir liderin yaptığı en akılda kalıcı konuşma olarak Bahçeli'nin hesabı zirvedeki yerini aldı.

50'yi nasıl bulur?

MHP Genel Başkanı'nın, partisinin 50'nci kuruluş yılı için nasıl bir hesap yapacağı, yine sayılar üzerinden mi gideceği, yoksa harflerin kombinasyonlarıyla mı sonuç elde edeceği henüz belirsiz. Bu konuda MHP kurmayları ser veriyor ama sır vermiyor. 2009'daki konuşmayı referans kabul edersek Bahçeli, şöyle bir hesap yapabilir:

"2019 yılındayız. 2019'un sıfırının ve birinin üzerine çarpı koyun, atın. Ne kalır? 2 ile 9.

Yan yana yazın, 29 olur.

Şimdi 2019'un sıfırının ve dokuzunun üstüne çarpı koyun, atın. Ne kalır? 2 ile 1.

Yan yana yazın, 21 olur.

Şimdi de 29 ile 21'i toplayın, 50 eder.

Bunlar tesadüf olamaz..."