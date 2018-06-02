Milleti kandıran bu oyunda yer almıyoruz

Gazetemize gelerek açıklama yapan, Bağımsız Türkiye Partisi İzmir İl Başkanı Mehmet Dinç, CHP'den genel merkezlerine kadar gelerek birlik olma yönünde teklifte bulunduklarını daha sonra kendilerine sırt dönen bu güçlere karşı, temsil ettikleri parti olarak milleti kandıran bu oyunda yer almamayı tarihi bir görev kabul ettiklerini ve seçimlere katılmayacaklarını söyledi

Gamze Geçer- 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine katılma yeterliliğine sahip Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) seçime katılmama kararı aldı. Bu kapsamda YSK'ye gelen BTP Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Terzi, listelerinin hazır olduğunu ancak listeleri sunmayacaklarını belirtmişti.

'100 bin oy ile 10 sandalye kazandırabilirdik'

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun BTP yetkilileri ile görüşerek bu birliğe BTP'yi de katmak istediklerini söylediğini dile getiren Dinç, 'Şimdi yine kendileri ret cevabı veriyorlar. Üstelik de günlerdir parti meclisinden birçok genel başkan yardımcısı seviyesindeki isimle görüşmeler yapılmasına, hangi ilden kaçıncı sırada aday olacağına kadar konuşulmasına rağmen. Hepsinin 'Haydar Hoca mutlaka bizimle olmalı' demesine rağmen. Yüzde 50+1 kişi' formülüyle söz konusu edilen bu seçimde, parti teşkilatımızla canla başla CHP adına ve adayına çalışacağımızdan; 100 bin oyumuz ile kendilerine belki de 10 sandalye kazandıracağımızdan, bizi destekleyen 6 TV kanalı ile onların gösterilmeyen mitinglerini vatandaşla buluşturacağımızdan kimsenin kuşkusu yoktu. Daha önemlisi Cumhur İttifakı'na karşı oluşturulduğu iddia edilen Millet İttifakı, 'tek adam' diktasına karşı parlamenter rejimi geri getirme iddiasındaydı ve bizim 'evet' dememizin asıl sebebi de buydu. Yani birlikteliğimiz Atatürk ilkelerinin devamı için hayati değerdeydi. Bizler, temsil ettiğimiz parti olarak milleti kandıran bu oyunda yer almamayı tarihi bir görev kabul ediyoruz ve seçimlere katılmıyoruz. Kimseye de atacağı oy noktasında karışmıyoruz' diye düşüncelerini ifade etti.

'CHP'li adaylar çekilmeyi önerdi'

CHP'nin önemli isimlerinin Haydar Baş'ın adaylığı için çekilmeyi teklif ettiğini belirten Dinç konuşmasına şu şekilde devam etti: Eğer problem listedeki yer çekişmeleri ya da sıralamalar ise birçok CHP'li milletvekili adayı, 'Gerekirse beni çıkarın, Haydar Baş'ı benim yerime yazın, kendisinin bu mecliste olması şart' dedikleri halde, hem de Saadet Partisi'ne birçok milletvekilliği sırası verildiği halde Haydar Baş Bey'e bir türlü yer verilememesinin sebebini anlamak gerçekten zor. Atatürk'ün kurduğu bir partide ittifak olarak bizimle değil de Saadet Partisi'ne yer verilmesi derinden sarsıcı ve yıpratıcı bir tablo. Kılıçdaroğlu'ndan gelen teklif nasıl oldu da bir anda geri çekildi? Nereden talimat alındı? Bu soruların cevabı koca bir boşluk.' dedi.