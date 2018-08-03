Muhaliflerden CHP Genel Merkezi'ne yanıt: 830 imza da teslim etsek

CHP PM Üyesi Gaye Usluer, CHP Genel Merkezi'nin kurultay açıklamasının ardından yaptığı açıklamada, 'Genel merkezin açıklaması ve ardındaki detaylarla ilgili bilgim yok. Bize de resmi olarak tebligat yollamaları gerekecek. Biz dün saat 16.00'da belgeleri götürdük, genel başkan yardımcılarıyla sohbet ettik ve orada sorduk, genel merkeze gelen imza var mı, çeken var mı diye. Bize bilgileri olmadığını, bilgi veremeyeceklerini söylediler' dedi

CHP PM Üyesi Gaye Usluer, şunları kaydetti:

‘Biz 18.00’de ayrıldık, 10 dakika sonra ‘Yeterli olmadığı’ açıklaması yapıldı. Ben bunu samimi görmüyorum. Eğer samimilerse bize niye açıklamadılar; eğer yok ellerinde bilgi yoksa neden böyle bir açıklama yaptılar. Şu anda genel merkezden yapılan açıklama ipe un sermektir. Biz 630 noter tasdikli imzanın 622’sini tekrar kayıt altına alarak teslim etti. 830 imza da teslim etsek hiçbir şey değişmeyecekti. Siyasi partiler yasasında salt çoğunluğun yüzde 20’sinin imzasıyla toplanır diyor; tüzük ise yüzde 50+1. Bu tüzük zaten baştan başa antidemokratiktir, demokrasi garabetidir.’

Parti içindeki muhaliflerin önde gelen isimlerinden Tanju Özcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ‘Noterin “aslı gibidir” tasdikli resmi belgesini yok saymak suretiyle delegenin iradesini hiçe sayanların…mühürsüz oyları geçerli sayanlarla ortaklaştıklarına üzülerek tanıklık ediyoruz…Hani Hak? Hani Hukuk Hani Adalet ? Atatürk ün koltuğunda oturan Sn Kılıçdaroğlu yaşan bu rezalete derhal el koymalı ve son vermelidir’ dedi.