Muharrem İnce ekonominin durumunu böyle anlattı

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce Uşak'ta önemli açıklamalar yaptı

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce Uşak'ta. İnce burada şu konuşmaya yaptı:

“Benim hemşehrim 3600 göstergeyi verecekmiş. Soru bir: 16 yıldır nerdeydin? Peki bunu CHP vekilleri önerirken kim reddetmiş, AK Parti milletvekilleri reddetmiş. Sayın Erdoğan madem samimisin, çıkar KHK’yı. 16 Senedir nerdesin? Cemevlerinin hukuki statüsü için defalarca önerge verdik. hepsini reddettin? İnce korkusu sardı İnce.

Ben fizik öğretmeni yüksek matematik okumuş biriyim. Bak ekonomi böyle anlatılır. Bak sana bir hesap anlatayım. 50 lira ile 16 yıl sonra bunu dolduruyorsun. (Üç ebatta mazot bidonu gösterdi ve en küçüğünü işaret ederek 16 yıl sonra bunu dolduruyorsun diye ekledi)

3 çocuk yapın diyordu şimdi arttırdı 5 çocuk diyor. Cumhurbaşkanı seçildiğimde ben çocuk sayısına karışmam ama çocuk bezine karışırım. Benim görevim çocuk sayını belirtmek değil benim görevim çocuk bezindeki KDV’yi indirmek. Bebek mamasında yüzde 8 KDV var. Çocuğa süt içireceğim yüzde 8 KDV var. Bebeğin mamasından yüzde 8 vergi alan devletten hayır gelmez.Çocuğun donundan yüzde 18 KDV alan devletten hayır gelmez.

Boşa çalışıyoruz çünkü marka yok. Gençler sizi iyi eğiteceğiz. Siz marka oluşturacaksınız. Gençler iki yıl içerisinde hiç birinizi tarikat yurtlarına muhtaç etmeyeceğim. Üniversiteyi bitirenlere iş bulacağım. Eğer bulamazsam o söylediğim kredi var ya o kredi, devam edecek.

Hastane yapıyorlar hastane garantisi var, içinde hemşire yok. Köprü yapıyorlar geçmeden para ödüyorsun. İşte Türkiye’de bu düzene son vereceğiz. Bizim sloganımız şu olacak her aileye bir ev her eve bir maaş.

Merkez Bankası bağımsız olacak, har üç ayda bir devlet istişare toplantısını toplaşacağız. Bir medya kuruluşu el değiştirdi. Para nerden bulundu Ziraat bankası’ndan bulundu. Ziraat Bankası 1 milyar dolar kredi verdi. Bu parayı çiftçiye verseyde 100 bin çiftçiye 45’er bin lira para yapardı. Ben vicdansız bir kişiye 1 milyar dolar vermeye utanmıyor musun?

Bre insafsız, Saray’ın mermerleri Afyon’dan mı Hindistan mı? Böyle yerlicilik olur mu? Yerli burda burda. Sağ, sol, Alevi, Türk, Kürt yok 81 milyonun cumhurbaşkanı olacağım. 4 Mayıs’ta Türk bayrağı taktım, herkesin cumhurbaşkanı olacağım.

Barışacağız, büyüyeceğiz, adil büyüyeceğiz.

Hepimiz elektrik faturalarında TRT payı ödemiyor muyuz, niye göstermiyorsun? TRT’ye hakkımız haram olsun mu? Onu da adam edeceğiz, cumhurbaşkanı olduğumuz zaman o yalaka takımı bana da borazanlık yapmak isteyecekler ama adil olacağım. Çocuğu imam hatiplere gönder kardeşim gönder sen ona bakma, sen sonunda üniversite sınavında çocuğun kaç matematik sorusu yapıyor ona bak.

Şu Uşak’ta bir selfie çekeyim, ben beğendim bu manzarayı. Size hep gençler lazım diye diyorum ya. Örnek şu yıl 1980, Türkiye ile Güney Kore ikisi de aynı devlet. 1986 Güney Kore iflas ediyor. 5 Büyük şirkete gelin diyor devlet ve birbirinizle rekabet etmeyin, ben size ARGE desteği vereceğim diyor. Şimdi Güney Kore öyle bir gelişiyor ki… İşte bunu genç nüfusla yapacağız. ”