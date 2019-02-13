Murat Bakan: İzmir'in tarımı talana açılıyor

Çevre Komisyonu Üyesi ve CHP Sözcüsü İzmir Milletvekili Murat Bakan, İzmir Manisa Çevre Düzeni Planı'nı TBMM gündemine taşıdı. İlk olarak 2014 yılında yayımlanan İzmir-Manisa 1/100.000'lik Çevre Düzeni Planı, geçtiğimiz aylarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından askıya çıkarıldı. İzmir-Manisa Çevre Düzeni Planı ile yaklaşık 20 bin hektar alanın imara açılarak, yeniden düzenlenmesi amaçlanıyor.

İzmir nüfusunun 2025 yılında yaklaşık 5,5 milyon olacağı öngörüsünden hareketle, nüfusun ihtiyaçlarına göre olduğu iddia edilen çevre düzeni planı kapsamında, imara açılmak istenen alanların önemli bir kısmı tarım arazileri ve ağaçlık alanlar...

Tarım arazileri ile ağaçlık alanları sanayi ve yapılaşmaya açan İzmir-Manisa Çevre Düzeni Planı, Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi tarafından iptal edilmesi istemiyle yargıya taşındı. İptal isteminde, planın bilimsellikten, hukuktan ve planlama ilke ve esaslarından yoksun olması gerekçe olarak gösterildi.

Rantsal gelişme alanları

Çevre düzenleme planı için "Ya iptal ya revize" diyen CHP'li Bakan, "Bu planlama İzmir'in doğasına, üretimine, tarihine, kültürel değerlerine ve kent hafızasına ihanet demektir. 'Kentsel gelişim alanları' adı altındaki bu plan; kentimizin tarım alanlarını, orman alanlarını, kıyılarını imara açmak suretiyle İzmir'i birilerine 'rantsal gelişim alanları' olarak peşkeş çekme planıdır! Bu çevre düzenleme planı bu haliyle kabul edilemez. Ya toptan iptal edilsin ya da doğanın, tarım arazilerinin ve kıyıların zarar görmeyeceği şekilde yeniden revize edilmelidir" dedi. n Şefika Bal

Alternatif alan bulamadınız mı?

CHP'li Bakan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından yanıtlanması istemiyle yazılı soru önergesi verdi.

1) Plan ile Urla'da yapılaşmaya açılan tarımsal alanlar dışında ilçede yapılaşmaya açılabilecek alternatif alanlar yok mudur? Bununla ilgili detaylı inceleme ve fizibilite yapılmış mıdır?

2) Menderes ilçesinin mevcut yerleşim alanının iki katından fazla bir gelişim alanı için verimli tarım arazileri üzerinde yer seçilmesinin ve bu bölgede öngörülen büyümenin gerekçesi nedir?

3) Kemalpaşa'da geniş orman ve tarım arazilerinin olduğu, zemin açısından yerleşime uygun olmayan iki alan neden tercihli turizm ile golf alanı olarak işaretlenmiştir? İlçenin batısında kalan ormanlık, doğal ve ağaçlık alan neden tarım arazisine çevrilmiştir?

4) Güzelbahçe-Seferihisar yolu üzerinde yeni yapılacak villalara zemin hazırlamak üzere, tarım arazilerinin olduğu bu alanlarda sağlı sollu kentsel gelişim alanları planlanmasının sebebi nedir?

5) İzmir'in nadide kıyı beldelerinden biri olan Karaburun ilçesinde neden kıyı boyunca Yeniliman'a kadar tarım alanları ve kıyı, Karaburun merkezde de askeri alanın güneybatısına bitişik tarım alanı tamamen kentsel gelişime açılmıştır?

6) Ödemiş'te neden mevcut tarım arazileri planda kentsel gelişim alanı olarak belirlenmiştir?

7) İzmir Manisa Çevre Düzeni Planının ormanlık alanlarını ve tarım arazilerini, bazı ilçelerde de kıyıları kentsel gelişime açan, yapılaşmayı öngören mevcut hali doğanın, tarım arazilerinin ve kıyıların zarar görmeyeceği şekilde yeniden revize edilecek midir?