Müsavat Dervişoğlu'ndan Turgay Güler'e tepki: Yandaşlık sınırlarını aştı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, Ülke TV'deki programda Millet İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'na yönelik tavrı nedeniyle sunucu Turgay Güler'e tepki gösterdi.

Ülke TV'de dün akşam yayınlanan "Sıradışı" programının konuğu CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'ydu. Programı hazırlayan ve sunan, hükümete yakınlığıyla bilinen sunucu Turgay Güler, Ekrem İmamoğlu'na sorular sordu, ancak İmamoğlu'nun cevap vermesine fazla müsaade etmedi. İkili arasında sık sık tartışmaların yaşandığı, Ekrem İmamoğlu'nun sürekli Güler'i kendisini konuşturmadığı yönünde eleştirdiği program izleyiciler tarafından da tepki çekti.

Sunucu Turgay Güler, Twitter'da gündem olurken İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu da, Güler'in İmamoğlu'na yönelik tavrını sert sözlerle eleştirdi. Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Dervişoğlu, "ÜLKE TV’yi izleyin lütfen. Moderatörün tavrı yandaşlık sınırlarının öyle ötesinde ki gazeteci olsam utanır, yerin dibine girerdim. Sayın Ekrem İmamoğlu’nu sabrı ve konulara hakimiyeti yönüyle tebrik etmek boynumuzun borcudur" ifadelerini kullandı.