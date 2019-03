Mustafa Arslan: 10 dakikalık yere 1 saatte gidiyoruz

Cumhur İttifakı AK Parti Buca Belediye Başkan Adayı Mustafa Arslan, meclis üyesi adaylarıyla Menderes caddesinde iş insanlarıyla bir araya geldi. Arslan, meclis üyesi olduğu 2009 yılından bu yana Buca için proje ürettiğini söyledi. Seçildiği takdirde trafik sorununu çözeceğini ileri süren Arslan, '10 dakikada gidebileceğimiz bir yere 1 saatte gidiyoruz" dedi.

İş insanları ile yapılan toplantıya katılan Ak Parti Buca Belediye Başkan Adayı Mustafa Arslan’a, 25. Dönem İzmir Milletvekili ve Buca Belediye eski Başkanı Cemil Şeboy ile AK Parti Buca İlçe Başkanı Ali Boyla da eşlik etti.

İzmir’in nüfus olarak en kalabalık ve en büyük ilçesi olan Buca’nın mevcut durumunun katlanılamaz bir hal almaya başladığını iddia eden Arslan, “İzmir ve Buca’da artık şehircilikle alakalı sıkıntıların bitmesini istiyoruz. Trafikten tutun da temizliğe kadar her alanda sorunlar yumağı var. Son 10 yılda Buca trafiğine 70 bin yeni araç çıkmış ve nüfusu da 80 bin artmış, ancak kentin altyapısında buna paralel bir gelişme olmadığı gibi yeni bir çivi dahi çakılmamış. 10 dakikada gidebileceğimiz bir yere bir saate gidebiliyoruz. Buca halkımızın beni Başkan seçmesi halinde projelerimizde açıkladığımız gibi yeni arterler açarak, kavşaklarda geometrik düzenlemeye giderek ve battı-çıktılar yaparak, ilçemizde trafik sorununu gündemden kaldıracağız” dedi.

Yatırımlar katlanarak artacak

Meclis üyesi olduğu 2009-2014 yılları arasında da Buca’da birşeyleri düzene koymak ve vatandaşa hizmet etmek için birçok proje hazırladığını anlatan Arslan, “Daha sonrasında 2 yılı aşkın bir süre Buca’da partimin ilçe başkanlığını yaptım. Bu süreçte de otobandan Bucakoop- Yıldız Mahallesi yolunu açtırarak, bu yolun Otokent’e kadar uzatılması sağladık. Bunların yanında 37 okul projesiyle Buca’daki okul sayısını 94’ten 131’e çıkartılması, Seyfi Demirsoy Hastanesi’nin acil servisinin yenilenmesi, bu hastanenin bahçesine 510 yataklı yeni bir hastane binası yapılması, ilçemize yakışır modern bir hükümet konağı yapılması gibi işleri yatırım programına aldırdık. Bunların bir bölümü yapıldı. Geri kalanı da projeleri farklı aşamalarda devam ediyor. Anlayacağınız ben bugün Belediye Başkan Adayı oldum diye değil, tam 10 yıldır Buca için çalışıyorum” diye konuştu.

Meclis üyesi adaylarım Bucalı

Yerel seçimlerde meclis üyesi listelerini hazırlarken Buca’da yaşamalarına ve hemen hemen her iş kolundan olmalarına dikkat ettiklerinin altını çizen Arslan, “Biz her camianın kendini bulabileceği insanları, yani Buca’nın öz çocuklarını meclis üyesi adayı yaptık. Bizim meclis üyesi adaylarımızın içinde İstanbul’dan gelenler yok! Buca’da yaşayan Bucalılar var. Her kültürden, mezhepten insanımıza yer verdik. Alevi’si, Sunni’si, Göçmeni, Kürdü herkesimden insanımız var” dedi. Arslan, Bucalılardan diğer başkan adaylarının meclis üyesi listelerini bu gözle incelemelerini istedi.

Partili yok Bucalı var

Başkan olması durumunda Buca’da herhangi bir partili farkı kalmayacağını savunan Arslan, “Bizden sonra Buca’da AK Partili, MHP’li, CHP’li ayrımı kalmayacak. Buca’da hepimiz kardeşlik çerçevesi içerisinde ilerleyeceğiz. Ben eşit hizmet vermek istiyorum ve belediyecilik işi nasıl yapılır, bunu göstermek istiyorum. Çünkü bana göre belediye başkanı bahanelere sığınan değil, ‘olmaz’ denilenleri ‘olduran’ kişidir” dedi.