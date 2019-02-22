Mustafa Arslan, vaatlerini notere onaylattı

AK Parti Buca Belediye Başkan Adayı Mustafa Arslan, şeffaf yönetim ve kent merkezindeki cezaevini kaldırma vaatlerini noterde onaylattığını, 5 yıllık dönemde yerine getirmemesi halinde istifa edeceğini iddia etti.

İlçedeki AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezinde proje tanıtım toplantısı düzenleyen Arslan, başkan seçilmesi halinde belediyenin gelir ve gider kalemlerini her 3 ayda bir halka ilan edeceğini ve kentin merkezinde bir utanç abidesi gibi duran cezaevini kaldıracağını öne sürdü.

"Sözlerimi yerine getiremezsem 5 yıllık dönemin sonunu beklemeden derhal istifa edeceğim" diyen Arslan, vaatlerini Buca 24. Noterine onaylattığını dile getirdi.

İstifa ederim

Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Belediye başkanı ile bir kiracı arasında hiçbir fark yok. Çünkü, belediyenin asıl sahibi de halktır. Basit bir kiralamada, mal sahibine karşı verilen sözler gününde yerine gelmezse mal sahibi önce noterden ihtar gönderiyor, bu ihtarda belirtilen süre içinde yine verilen söz yerine gelmezse kontratın bitmesi beklenmeden tahliye kararı veriliyor. Bu, belediye başkanlığında da böyle olmalı. Belediyenin gerçek sahibi olan halk, kendisine verilen sözlere güveniyor ve belediyesine bir kiracı, bir emanetçi seçiyor. Sözlerimi belirttiğim süreler içerisinde yerine getirmezsem, 5 yıllık dönemin sonunu beklemeden istifa edeceğim."

Herkesin gururla yaşayacağı bir Buca hedefi ile yola çıktığını ileri süren Arslan, 9 tanesi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci’ye ait olmak üzere toplam 59 proje hazırladıklarını aktardı.