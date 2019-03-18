Mustafa İduğ: Fark yaratacağız

Millet İttifakı CHP Bornova Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa İduğ hızlı ve yorucu geçen seçim çalışmaları kapsamında, hafta sonunu Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda aldı. Eşi Ufuk İduğ ile yürüyüşe çıkan İduğ, güneşli bir günü değerlendiren Bornovalı yurttaşlarla sohbet etti.

Toplumun her kesimini bir araya getiren ve çeşitli kültürel faaliyetlere ev sahipliği yapan Bornova'nın en önemli yeşil alanı Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda hafta sonunu eşiyle birlikte geçiren İduğ, Altınordu Futbol Kulübü'nün yetiştirdiği küçük yıldızların antrenmanlarına katıldı. Geleceğin yıldızlarıyla yeşil sahada penaltı vuruşları yapan İduğ spor çalışmalarına son derece önem verdiklerini belirterek şunları söyledi:

Yetişkinlere pilates, yoga gibi alanda spor yapma imkânı sunarken, çocuk ve gençlerimize spor okullarımız aracılığıyla profesyonel ligleri olan branşlarda desteğimizi verip, geleceğin sporcularının yetiştirilmesine katkı sağlayacağız. Ana hedefimiz, sporu Bornova'da hayatın parçası haline getirmek."

Çağdaş Bornova

Güneşin ve yeşilin tadını çıkaran vatandaşlarla sohbet eden İduğ, çevre dostu yönetim anlayışı ile doğayı koruyan, temiz enerji kaynaklarını ve enerji verimliliğini ön planda tutan yönetim anlayışıyla hizmet vereceklerini ifade ederek, "Konut ve çalışma alanlarında, kent yaşamında çevre dostu uygulamaların hayata geçirilmesi, önceliğimiz olacak. Atık üretiminin azaltılması, kaynağında ayrıştırma, geri dönüşümde özendirici uygulamalarla, 'Sağlıklı ve Temiz Kentler'i birlikte yaratacağız" dedi.

Engelliler ve üniversiteliler için projeler

Bornova'daki üniversite gençliğinin barınma ve beslenme sorunlarına çözüm sağlayan proje ve faaliyetlerini dile getiren Dr. İduğ, gençlere şu mesajı verdi:

Üniversiteli gençlerin barınma ve beslenme gibi sorunlarına çözüm olurken, sosyal hayata, yerel yönetime katılımının da önünü açacak projeler olacak. Gençlerin, yenilikçi yönlerini ortaya koyma fırsatlarını yakalayacakları uygulamalarla, Bornova'da birlikte fark yaratacağız. Gençlik merkezlerindeki hizmet ve uygulamaların yanı sıra 'Gençlik Meclisleri' ile gençlerimize kulak vereceğiz.

Engelli vatandaşların sosyal devlet ve sosyal belediyecilik ilkesi doğrultusunda kent hayatına katılımlarını arttırmak ve engelli bireylerin Bornova'da herhangi bir zorlukla karşılaşmaması için mücadele edeceklerini söyleyen İduğ, bu konuya yönelik faaliyetlerde uluslararası standartları referans alacaklarını belirterek, "Engelli yurttaşların park ve bahçelerden, sokak ve caddelerden kolaylıkla faydalanabilmelerini sağlayan, sosyal yardımlardan istihdam yaratan projelere kadar, tüm uygulamalarımızla engelli yurttaşlarımızın ve ailelerinin en büyük destekçisi olacağız" ifadelerini kullandı.