Müteahhite manzaralı daire yok

AK Parti İl Başkanı Şengül, Karabağlar'da kentsel dönüşümle ilgili, 'Manzaralı, güzel yerler müteahhite verilecek' diyen, art niyetli ve provokatördür. Vatandaşın istemediği, razı olmadığı hiçbir şey yapılamaz' dedi.

Yasin Çetin - Karabağlar'da gerçekleştirdiği kahvehane ziyaretinde vatandaşlarla sohbet eden AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, kentsel dönüşümle ilgili soruları yanıtlayarak, "Öncelikle herkes bilmeli ki kentsel dönüşümde vatandaşın istemediği, razı olmadığı hiçbir şey yapılamaz. Çevrenizde, 'Manzaralı, güzel yerler müteahhite verilecek. Sizi yaşadığınız yerden alıp başka yere götürecekler' diyenler, art niyetli ve provokatördür. Bu kişilere kesinlikle inanmayın" dedi.

AK Parti Karabağlar Belediye Başkan Adayı Bilal Doğan ile birlikte önce teşkilatla buluşan Başkan Şengül, ardından da kahvehane ziyaretinde vatandaşlarla bir araya geldi. Kentsel dönüşümle ilgili vatandaşları bilgilendiren Başkan Şengül, 'Sosyal devlet' anlayışının tüm gereklerinin yerine getirildiğini vurguladı.

Sağlıklı konutlar

Başkan Şengül, "Eskiden evlerimizde televizyon olduğuna sevinirdik, şimdi ise birçok kişinin arabası var. Artık zaman değişti. Herkes, yaşadığı bölgede aracını rahatlıkla park edeceği otopark istiyor. Çocuklarımız, modern oyuncaklarla dolu parklarda zaman geçirmek istiyor. Sağlıklı ve insanca konut, herkesin hakkı. Bu noktada devletimiz adaleti gözeterek, vatandaşlarımızın daha iyi şartlarda yaşamasını amaçlıyor. Tüm adımlar, bu amaç için atılıyor" dedi.

Hak kaybı olmayacak

Başkan Şengül, şöyle devam etti: "Devletimiz iyi niyetle çalışırken, bazılarının ise böyle bir derdi yok. Her türlü dedikodu ve iftirayı yayıyorlar. Siyasi kimliğimle değil, içinizden biri olarak söylüyorum, kentsel dönüşümde zorla ya da sizin istemeyeceğiniz hiçbir şey olamaz. Arsa içindeki binadan, bahçenizdeki ağaca kadar her şey değerinde hesaplanacak. En ufak hak kaybı olmayacak. 'Manzaralı, güzel yerler müteahhite verilecek' diyenler günahkar, art niyetli ve provokatördür. Bunları yayanlara dikkat edin ve kesinlikle inanmayın. Ayrıca bir kişiyi yaşadığı yerden alıp başka bir bölgeye gönderme gibi bir düşünce de kesinlikle söz konusu değil. Dönüşüm, olduğu yerde yapılacak."