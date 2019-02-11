Necip Nasır: Değişim ve gelişim zamanı geldi

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'nin açıkladığı kent projelerinde özellikle ulaşım ve lojistikle ilgili planlanan uygulamaların kentin yaşam kalitesini artıracağını iddia etti.

Yasin Çetin - Nasır, binlerce yıllık tarihiyle geçmişten günümüze bir ticaret ve ekonomi kenti olan İzmir'in bilim, teknoloji ve yazılım, gıda, tarım teknolojileri, turizm, sanayi ve lojistik merkezi olarak ön plana çıkması gerektiğini belirterek, AK belediyecilikle kentin ekonomi alanındaki potansiyelinin ortaya çıkarılacağını söyledi.

İzmir'in aydınlık yarınları için kentin geleceğine yönelik yeni yatırımların yapılmasının önemli olduğunu ifade eden Necip Nasır, İzmir'in şehir planlamasının da insan ve çevre odaklı olarak yeniden düzenleneceğini kaydetti.

Batıya açılan kapı

Türkiye'nin batıya açılan kapısı ve bir liman kenti olan İzmir'in ulaşım ve lojistik altyapı özelinde eksikleri olduğunu savunan Nasır, Nihat Zeybekci'nin açıkladığı projelerle birlikte dinamik bir dönüşüm yaşanacağını da öne sürdü.

'Dünyaya açılmak İzmir'le başlar' sloganıyla kent için yapılacak başlıca yatırımlar hakkında bilgi veren Necip Nasır, "Açıklanan program kapsamında ikinci çevreyolu şehir bağlantıları ve tünelleri, Gaziemir batı ve doğu çevreyolu projesi, battı-çıktılar, köprülü kavşaklar, İzkaray (karayolu ve raylı körfez geçiş projesi), İzmir raylı sistem ağı, deniz ulaşımında yeni iskeleler, yeni hatlar, Çeşme Havacılık, Hava Sporları ve Turizm Merkezi, marinalar, balıkçı limanları, tekne imal ve çekek yeri, hava kargo taşımacılığı, serbest ve organize bölgeleri, bilim, teknoloji ve yazılım vadisi, gıda ve tarım teknolojileri vadisi, süt ve süt ürünleri bölgesi, körfez koruma ve kullanma anayasası, yeni örnek mimarili akıllı şehirler, teknopark, arkeoloji müzesi, tarihi yapıların restorasyonu, Dünyanın en modern olimpiyat stadı, sokak hayvanlarını koruma projesi gibi başlıklar öne çıkıyor. İzmir daha çağdaş modern ve yaşanabilir bir kent haline gelecek. Artık değişim ve gelişim zamanı. İzmir AK belediyecilikle birlikte hak ettiği konuma yükselecek. Bunu başarmak için halkımızı hem ekonomi hem de belediyecilik alanında engin tecrübelere sahip olan sayın Zeybekci'ye destek olmaları için davet ediyorum" diye konuştu.

İzmir'de yaşanacak değişimin diğer kentlere de örnek olacağının altını çizen AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, özellikle, çevreye saygılı, altyapı, eğitim, sağlık, ulaşım, kültür ve sanat ile ilgili önemli yatırım ve projelerin hayata geçirileceğini, belirterek, İzmir'in tarihi kent kimliğinin de ortaya çıkacağını sözlerine ekledi.