Nihat Zeybekci: Bir deliye ihtiyaç var o da karşınızda

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, Çiğli ve Kemalpaşa'da esnaf ve halkla biraraya geldi. Zeybekci, "Kentin problemlerini çözmek için sevdalılara ihtiyaç var. Dağları delmek için Ferhatlara ihtiyaç var. Dağları delecek aşk lazım. O aşk bizde mevcut ve bir de deliye ihtiyaç var, o da karşınızda duruyor arkadaşlar" dedi.

Zeybekci, "El ele gönül gönüle sokak sokak dolaşacağız. Genci, yaşlısı herkesi kucaklayacağız. Bizim meselemiz parti meselesi değil, İzmir meselesidir. Önemli olan İzmir ruhudur." diye konuştu. Sohbet etme şansını yakaladığı tüm İzmir'lilerin kendisine hemen hemen aynı konularda şikayette bulunduğunu söyleyen Zeybekci, "İzmirliler bana hep 'Artık Yeter' diyor. CHP'liler de 'Artık Yeter' diyor. Sabır kalmadı. Biz de 'Artık Değişim Vakti' diyoruz." ifadelerini kullandı. Çiğli'de AK Parti İlçe Belediye Başkan Adayı Okan Korkmaz ile çarşı esnafını tek tek dolaşan, yolda vatandaşlarla sohbet eden Zeybekci, girdiği bir dükkanda tattığı İzmir tulumunu beğenerek satın aldı. Yolda yürürken özellikle kadınların isteğiyle bol bol selfie çektiren Nihat Zeybekci, ardından ilçe teşkilatında partillilerle de toplantı yaptı. Zeybekci, seçim kazanmada teşkilatın önemine dikkat çekerek "Ben yürümeyi ve dolaşmayı seviyorum. Gerekirse her gün 10-15 kilometre yürüyeceğiz. Ev ev sokak sokak gezerek İzmirli'nin gönlüne gireceğiz" diye konuştu.

Bölünen Çiğli'yi birleştireceğiz

Çiğli'de trafik sıkıntısı olduğunu bildiğini dile getiren Nihat Zeybekci, İZBAN hattının ilçeyi ikiye ayırdığını, bu sorunun çözümünün ise çok basit olduğunu söyledi ve şöyle devam etti: Anadolu Caddesi ve İZBAN hattında trafiği alta alacağız. Bu bölümlerin üzerini kapatarak birbirinden kopan mahalleleri birleştirmek bizim için çocuk oyuncağı. Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, Çiğli'den sonra ziyaret ettiği Kemalpaşa ilçesinde Belediye Başkanı Arif Uğurlu ile sokakları gezdi. Belediye başkanının hizmetlerinden övgü ile bahseden Zeybekci, "AK Parti belediyeciliğiyle İzmir ve Kemalpaşa daha fazla hizmet alacak. Sorunlar bir bir çözülecek" dedi. Zeybekci, Çiğli ve Kemalpaşa'da MHP ilçe başkanlıklarını da ziyaret etti. Cumhur İttifakı'nın başarı ile devam ettiğini belirterek, ortak seçim kampanyası yapacaklarını belirtti. Kemalpaşa Yörükler Derneği Başkanı Halil Akça, Zeybekci'ye Yörük atkısı verdi.