Nihat Zeybekci: İzmir gelişim dalgasında sörf yapmalı

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, dünyada hızla değişen, gelişen ticari alışkanlıklara İzmir’in de zaman kaybetmeden adapte olması gerektiğini vurgulayarak, “İzmir, değişim dalgasında sörf yapmalı, altında kalmamalı” dedi.

Makine Sanayicileri İşadamları Derneği (MAKSİAD) üyeleriyle bir araya gelen Nihat Zeybekci, İzmir’in durumunun iyi olmadığını iddia ederek, şehrin makus talihini değiştireceğine, beceriksizliklerin üzerinin ideolojik kılıfla örtülmesine İzmirlilerin “hayır” diyeceğine gönülden inandığını söyledi.

İzmir’in tarihinde tarımın, ulaşımın, lojistiğin, tarihin, sağlığın, ekonominin merkezi olduğunu vurgulayan Zeybekci, “Geçenlerde eski bir resim gösterdiler. Körfez gemiler ve teknelerle dolu. Ulaşım ve nakliye denizden yapılıyor. Zaman içinde dünya değişmiş, ticaret, sanayi değişmiş ama İzmir buna ayak uyduramamış. Dünyada hızla büyüyen, gelişen bir ticaret dalgası var. Ya o dalganın altında kalırız ya da üzerinde sörf yapıp keyfini çıkarırız. Biz sörf yaparak keyfini çıkaranlardan olmak istiyoruz” diye konuştu.

Hizmetkâr gibi

İzmir’de genç işsizlik oranının yüzde 26.5 olduğunu kaydeden, istihdam alanı açmanın pastayı, ekonomiyi büyütemeden geçtiğini ifade eden Zeybekci, şöyle devam etti:

“Bunun belediyeyle ilgisi var mı diyeceksiniz, evet doğrudan var. Belediyenin; yatırım alanlarını imar planlarına işleyerek yatırımcının önüne sunması, onlara avantajları anlatması ve şehre yatırıma çağırması gerekiyor. Yerel yönetimler artık yatırımcı avında, birbirleriyle yarışıyorlar. Belediye, yatırımcının oluşturacağı istihdamı, çekeceği yan sanayinin şehir ekonomisine katkısını gözettiğinden bunu yapıyor.”

Nihat Zeybekci, kentin geleceğini İzmirliler’in belirleyeceğini vurguladı, bu amaçla kendisinin de hizmetkâr gibi çalışacağını belirtti.