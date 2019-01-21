Nihat Zeybekci: İzmir'in yaşam tarzı benim yaşam tarzım

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, hazırladıkları projeleri hayata geçirdiklerinde Karaburun Yarımadası'nın dünyanın göz bebeği haline geleceğini belirtti. Zeybekci, "Bu bölge en az yapılaşmayla dünyanın bilim ve teknoloji merkezi anlamında serbest bir vadi haline gelecek" dedi.

Yasin Çetin - İlçe ziyaretleri kapsamında Karaburun'da muhtarlar ve oda başkanlarıyla bir araya gelen Zeybekci, "İzmir için bir hikâye yazmak istiyoruz. Amacımız çocuklarımızın geleceği olan İzmir'e yeni bir rol biçmek. Bunu da birlikte yapacağız, vatandaşlarımızla muhtarlarımızla yapacağız. Bizi başkasının kurtarmasını beklemeyeceğiz, biz kurtaracağız. 1 Nisan itibariyle İzmir'de bir seferberlik başlayacak, 9 ayda 'İzmir'e mi geldik?' dedirteceğim size" diye konuştu.

Cennetten bir köşe

Karaburunluların adeta cennette yaşadığını ifade eden Zeybekci, ama gözüne çarpan bazı yapıların yanlış yapıldığını, hükümet binasının da bu yapılar arasında yer aldığını söyleyerek şöyle devam etti: "Buraya başka bir mimari lazım. Karakteri, şahsiyeti olması lazım. Belediye bununla ilgili çalışmalı. Yeni yol haritamızda Karaburun Yarımadası'yla ilgili de projelerimiz hazır. Yarımadayı dünyanın göz bebeği haline getireceğiz. Ama yapılaşma anlamında değil... Burayı minimum yapılaşmayla dünyanın bilim ve teknoloji merkezi anlamında serbest bir vadi haline getireceğiz. Tüm dünya buraya gelecek. Göz bebeğimiz gibi bakacağız buralara. Dünyanın en seçkinlerinin geldiği, en seçkinlere hitap eden bir Karaburun hedefimiz. İlçe sakinimiz, köylümüz mutlu, mesut, varlık içinde olacak. En lüks yatların yanaştığı, aldığı hizmetinin bedelini ödediği, katma değerinin yükseldiği bir Karaburun."

Kimse kimseye karışmıyor

"İzmir'in yaşam tarzı, benim yaşam tarzım. Kim kime ne söyleyebilir ki? Nerede karışılmış ki?" ifadesini kullanan Nihat Zeybekci, projeler üretemeyenlerin lafı başka yerlere taşımaya çalıştıklarını aktardı. Atatürk'ün cumhuriyetin kurucusu, milletin baş tacı olduğunu, yalnız Türkiye'nin değil kültür coğrafyasının kahramanı olduğunu kaydeden Zeybekci, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir' diyor. Ne yaptın ilimle, fenle, şehircilikle ilgili? Kurtuluş Savaşı'ndan hemen sonra 'Kurtuluş savaşımızı kazandık, düşmanı kovduk, asıl bağımsızlık savaşımız iktisadi ve ekonomi alanındadır, sanayidedir, yeni başlıyor' diyor. Asıl bağımsızlık budur; başkalarının eline bakmamak, namerde muhtaç olmamak. Birilerinin eline bakarsan emir de alırsın, talimat da alırsın" görüşünü aktardı.

Karaburun'da AK Parti ve MHP ilçe teşkilatlarını ziyaret eden Zeybekci, daha sonra Nergis Festival alanına giderek festival için ilçeye gelen vatandaşlarla sohbet etti, kadınlara nergis hediye etti. Çevresinde toplanan vatandaşların talepleri üzerine tek tek özçekim yapan Zeybekci, karşılaştığı CHP'li Kamil Oktay Sındır'la tokalaştı.