Nihat Zeybekci: Tunç Soyer ile canlı yayında tartışabilirim

Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, rakibi Tunç Soyer ile canlı yayında tartışabileceğini söyledi. Zeybekci'nin ifadeleri, AK Parti Ankara Büyükşehir Adayı Mehmet Özhaseki'nin "Rakibiniz Mansur Yavaş ile televizyonda tartışır mısınız?" sorusuna verdiği "Cumhurbaşkanımız izin verirse tartışırım" yanıtını akıllara getirdi.

Habertürk'te Veyis Ateş'in sorularını yanıtlayan Nihat Zeybekci, İzmir'in ekonomide Türkiye'nin gerisinde kaldığını iddia ederek bu durumu tersine çevireceklerini savundu. İzmir'i bilim, teknoloji ve yazılım alanında dünyanın cazibe merkezine getireceklerini öne süren Zeybekci, iki yıl içerisinde şehrin trafik sorununu rahatlatacaklarını söyledi.

AK Parti'nin bu sefer İzmir'de belediye başkanlığını kazanacaklarını düşünen Zeybekci, "İnşallah o sefer bu sefer" ifadelerini kullandı.

Zeybekci bir soru üzerine ise Millet İttifakı'nın CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer ile canlı yayında şehrin sorunlarını tartışabileceğini belirterek şöyle konuştu: Öyle bir şey olursa hayır demem. Televizyon üzerinden, medya üzerinden söylemem.

İzni önceden mi aldı?

Zeybekci'nin Soyer ile canlı yayında tartışabileceğini söylemesi akıllara Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin yanıtını getirdi. Özhaseki, kendisine sorulan "Mansur Yavaş ile televizyonda tartışır mısınız?" sorusuna "Cumhurbaşkanımız izin verirse tartışırım" yanıtını vermişti. Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentini yönetmeye talip bir adayın, projelerini rakibiyle tartışmak için izin isteyecek olması birçok kişinin tuhafına gitmiş, konu sosyal medyada gündem olmuştu. Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Adayı Mansur Yavaş ise aynı soruyu "Ben tartışırım, izin almama gerek yok" diye yanıtlamıştı. Nihat Zeybekci'nin, "Soyer ile tartışabilirim" yanıtını vermeden önce Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan izin alıp almadığı ise bilinmiyor.