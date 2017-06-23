O görüntüyle ilgili CHP harekete geçti!

İzmir'de, AK Parti Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Emrullah Kavuz hakkında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak sosyal medya üzerinden paylaştığı video ile ilgili olarak suç duyurusunda bulunuldu

AK Parti Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Emrullah Kavuz'un, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak sosyal medya üzerinden paylaştığı video ile ilgiyi olarak CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Avukat Şehrazat Mercan, CHP İl Genel Sekreteri Avukat Birgül Değirmenci, CHP İl Başkan Yardımcısı İdris Yücel Özen ve CHP Karabağlar İlçe Başkanı Ali İhsan Yıldız, Cumhuriyet Başsavcılığı'na 'Sosyal medya üzerinden alanen hakaret ve ölümle tehdit' suçlarından suç duyurusunda bulundu. CHP'liler suç duyurusu dilekçesinde, şüpheli Emrullah Kavuz'un sosyal medyada paylaştığı videosunda "FETÖ'cülerin talimatıyla, HDP'nin, PKK'nın talimatıyla, Amerika'nın talimatıyla, bizlere Rabia işaretimizi bırakmamızı söyleyen ve bugün yürüyüş yapmaya başlayan Kemal Kılıçdaroğlu; sana İzmir'den sesleniyoruz. Ve şunu kafana iyice sok ki, bu Rabia işaretini sen değil, bütün yedi düvel toplansa, cihan üstümüze gelse asla bırakmayız. Ve bu gün dış güçlerin, FÖTÖ'nün, PKK'nın HDP'nin uşaklığını yaparak yürüyüşe başladın. Ve şunu kafana sok ki, bizler ümmetin liderinin, reisin ağzından çıkacak tek bir kelimeye bakıyoruz ve tek bir kelimesiyle bu hak yoluna, bırak senin gibi yürümeyi, ölürüz, şahadet için koşar, öldürürüz. Gereken her şeyi yaparız, bunu iyice kafana sok" diyerek tehditvari konuştuğu belirtildi.



Türkiye'nin, Anayasa ve Avrupa insan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) hüküm altına aldığı düşünce ve eylem özgürlüğünün olduğu bir ülke olduğu, 'Adalet Yürüyüşü'nün, şüpheli tarafından hakaret ve tehdit ile kararlı bir şekilde engellenmeye çalışıldığı vurgulanan şikayet dilekçesinde, "Gerekli soruşturmanın yapılarak, cezalandırılması talep ediyoruz" denildi.