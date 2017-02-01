O vekilin ocak ayı faturası da şaşırttı!

TBMM Başkanlık Divanı, CHP’li Kâtip Üye Elif Doğan Türkmen’in 13 ayda 2 milyon lirayı aşan iletişim ve haberleşme gideriyle ilgili tartışmalar üzerine tasarruf önlemleri için toplanıyor

Başkanlık Divanı’nın gelecek hafta yapacağı olağanüstü toplantıda Meclis’te makam sahiplerinin harcamalarını değerlendireceği öğrenildi. CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen’in 2016’ya ilişkin iletişim ve haberleşme giderinin 1 milyon 200 bin lirayı bulması geçen haftaki toplantıda gündeme gelmişti.



Doğan’ın geçen yılki harcamaları TBMM bütçesinden ödendi. Doğan’ın bu yılın ocak ayına ait iletişim ve haberleşme giderinin de 800 bin lirayı bulduğu belirtildi.