Özcan Durmaz: Bel altı siyasetten kurtulmalıyız

CHP Aliağa Belediye Başkan Adayı Özcan Durmaz, Aliağa’da siyasetin bel altı vuruşlardan kurtulması gerektiğini, bunun için CHP olarak kendi üzerlerine düşeni yapacaklarını ifade etti.

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri yaklaşırken, adaylar da propaganda faaliyetlerini ve siyasi tempoyu yavaş yavaş artırıyorlar. Geçtiğimiz dönemlerde Aliağa’da yaşanan bel altı propaganda kirliliğinin bu dönemde yaşanmaması gerektiğini, kendisinin ve partisinin bunun için uğraş vereceğini ifade eden CHP Aliağa Belediye Başkan Adayı Özcan Durmaz “Aliağa’mızı siyasi kirlilikten, edep ve adap dışı üsluptan kurtarmamız gerekiyor. Bunun için her ortamda siyasi mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz ama üslubumuzu çirkinleştirmeyeceğiz” dedi.

Kavga ve küfürden uzak duracağız

Seçimlere iki aydan daha kısa bir süre kaldığını belirten Durmaz “Rakiplerimizin ne yaptığı bizi ilgilendirmiyor. Biz sahada sadece kendimizi ve projelerimizi anlatarak halkımızdan oy isteyeceğiz. Hayallerimizi anlatacağız, nasıl gerçekleştireceğimizi anlatacağız, Aliağa’nın gerçeklerini göstereceğiz. Kavga ve kötü söz siyasetinden uzak duracağız. Hiçbir zaman rakiplerimize hakaret etmeyeceğiz, ettirmeyeceğiz. Aliağa kozmopolit bir şehir. Her kesimden, her görüşten insanın birlikte, huzur içinde, kaynaşmış şekilde yaşadığı bir ilçe burası. Bizim de her görüşe saygımız var. Halkımız bizi seçecekse diğer adaylar kötü olduğu için değil, biz iyi olduğumuz için seçecek. Kimsenin özel hayatı bizim siyasi malzememiz olmayacak; fotomontajlarla, karalama kampanyalarıyla uzaktan yakından ilgilenmeyeceğiz.” şeklinde konuştu.

Aliağalılar istemiyor

Geçmiş dönemlerde yaşananların geçmişte kalması gerektiğinin altını çizen CHP Aliağa Belediye Başkan Adayı Özcan Durmaz “Aliağa halkı siyasi gerginlik istemiyor. Bizler, siyasetçi olarak kendi üzerimize düşeni yapmalıyız ki, bize inanan, arkamızda duran partililerimize, halkımıza örnek olabilelim. 31 Mart’a kadar bir tek kişinin burnu kanarsa, bunun vebalini hiç birimiz taşıyamayız. Bu nedenle testi kırılmadan, iş işten geçtikten sonra ah vah demeden gereğini yerine getirmeli, siyasi etik sınırları içerisinde bir mücadele sürdürmeliyiz. Biz, propagandamızı sadece Aliağa’yı ilgilendiren konular üzerinden yürütüyoruz. Bundan sonra da bu güne kadar yapılmış hiçbir şeyi inkar etmeden, Aliağa’nın faydasına yapılan her işi, Aliağa’ya faydası dokunmuş her kişiyi saygıyla anarak; göreve geldiğimizde nasıl daha iyisini yapacağımızı anlatacağız.” dedi.

Kırmadan, küsmeden siyaset

Yerel seçimlerin bir bayrak yarışı olduğunu vurgulayan Durmaz “Hepimiz Aliağa’da yaşıyoruz, 31 Mart’tan sonra da Aliağa’da yaşamaya devam edeceğiz, yüz yüze bakacağız. Biz gerçeklerimizi, gerekçelerimizi anlatacağız ve Aliağa halkı içimizden sadece bir kişiyi oylarıyla bu göreve getirecek. Ancak seçilsek de seçilmesek de Aliağa için çalışmamız devam edecek; ortak akılla, ortak bir dille yaşadığımız ilçeyi nasıl daha iyi hale getiririz, bunun kavgasını vereceğiz. Kırmadan, dökmeden, kimseyi küstürmeden siyaset yapacağız. Yarın bizden sonra bu göreve talip olacaklara, bizden sonra geleceklere örnek teşkil edecek bir anlayışla Aliağa’mıza hizmet edeceğiz.” diye konuştu.