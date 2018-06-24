Sandık usulsüzlükleriyle ilgili İnce'den açıklama

Türkiye erken seçime gitti. Bugün oy verilmeye başlandı. Ancak sandıklardan usulsüzlük haberleri de gelmeye başladı. Konuyla ilgili Muharrem İnce açıklama yaptı

Sandık usulsüzlükleriyle ilgili İnce'den açıklama
24 Haziran 2018 Pazar 13:39

Türkiye seçime gitti. Oylar kullanılmaya başlandı ancak oy kullanımı ile birlikte hile haberleri de gelmeye başladı. Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce konuyla ilgili Twitter hesabından bir açıklama yaptı. İnce şunları yazdı: "Ne yaparlarsa yapsınlar, kaybedecekler. Hileyle hurdayla seçim kazanma dönemi artık bitti. Bu yöndeki haberlerle sakın yılgınlığa, karamsarlığa kapılmayın. Sandığa gidin, oyunuzu kullanın, umudunuzu asla yitirmeyin. Ben canım pahasına oyunuza sahip çıkacağım, başaracağız."

Etiketler; #sandık usulsüzlük #muharrem ince
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