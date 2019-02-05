Sengel: Selçuk'ta emaneti geri alacağız

CHP Selçuk ilçe binası önünde yüzlerce Selçukluya kızı Nefes'i kucağına alarak seslenen CHP Selçuk Belediye Başkan Adayı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Bilin ki, bizim artık parti içinde yarışımız falan kalmadı. Hiç kimse öyle avucunu kaşımasın. Yarışımız kalmadı. Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi aday adaylarıyla Belediye Başkanlığı adaylığı müracaatında bulunan herkesle daha da fazla zenginleşti. Bu güzel çocuklar için korkmuyoruz ve 1 Nisan'da bu kente baharı getiriyoruz... Zafer bizim olacak, Zafer Selçuk'un olacak" dedi.

Yasin Çetin - CHP'nin Selçuk Belediye Başkan Adayı Filiz Ceritoğlu Sengel ve CHP Selçuk İlçe Başkanı Merve Çalışkan Yeşilyurt, ilçe binası önünde toplanan kalabalık partililer ile birlikte Atatürk Anıtı önüne yürüdü. Atatürk Anıtına çelenk bırakılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tekrar parti binası önüne yürüyen CHP'lilere, çevredeki vatandaşlar da alkışlarla destek verdi.

Parti binası önünde yüzlerce Selçukluya seslenen CHP'nin Adayı Filiz Ceritoğlu Sengel; böylesine yoğun bir kalabalığı karşısında görmekten; öncelikle bir kadın olarak, bir anne olarak gurur duyduğunu ifade ederek şunları söyledi: "Cumhuriyet Halk Partili olmak demek bağımsızlık için mücadele etmek demek... Cumhuriyet Halk Partili olmak demek esarete yenik düşmemek, karanlıktan korkmamak; aydınlık için savaşmak demek... Çakmak çakmak yanan kadınların gözlerindeki ateşi gerçekten görebiliyor olmak demek... İşte bu yüzden çok guruluyum. Bir kadın olarak, bir anne olarak, bir Cumhuriyet Halk Partili olarak.. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün; 'Bağımsızlık ve özgürlük benim karakterimdir' sözleri gibi; bağımsızlık ve özgürlük bizim karakterimizdir. Cumhuriyet Halk Partili olmak Uğur Mumcu'nun dediği gibi; 'Korkaklar her gün ölürken, cesurlar sadece bir gün ölür' bunu bilmek demektir."

Marka kent çalışması

Selçuk'un ve belediyenin içinde bulunduğu durumdan bahseden, ayrıca ilçenin bazı sorunlarını da dile getiren Sengel; "Onlar 2014'te hükümetin tüm kadrolarını kullanırken bizler yüreğimizi ortaya koymuştuk ve şu anda verdiğimiz emaneti hep birlikte geri alacağız. Ben eminim. Benim hiçbir şekilde kuşkum yok. Çünkü bu kentte yaşayanlar, bu kentin sahipleri bu kente sahip çıkacaklar. Büyükşehrin desteği ile Selçuk'taki birçok cevheri daha da çok ortaya çıkararak bu kenti marka kent haline getirmek istiyoruz. Hepimizin çocukluğundan birer anı taşıyan Pamucak sahili, Meryemana, Ayasuluk Kalesi, St. Jean, Efes ve Şirince'den Gökçealan'a kadar bütün mahalleleriyle biz bu kenti marka kent haline getirmek istiyoruz. Biz bu kenti marka kent yapmak için bugün startımızı veriyoruz" diye konuştu.

Seçim şöleni yaşıyoruz

Gönüldaşları, tüm partili ve bu kente sahip çıkmak isteyen herkesle birlikte bu işi başaracağına sonuna kadar inandığını kaydeden Sengel; "Biz Cumhuriyet Halk partisi olarak, gönüldaşlarımla, kentlilerimle birlikte seçim yarışına girmiyoruz. Seçim şöleni yaşıyoruz... Şenlikle, gülerek, eğlenerek AKP'den belediye nasıl geri alınırmış hep beraber göstereceğiz" açıklamalarını yaptı.

Parti içi yarış bitti

Çocuğunu bu kentte büyüten bir anne olarak kalabalığa seslenen CHP'nin genç ve dinamik Belediye Başkan Adayı Filiz Ceritoğlu Sengel; "Çocuklarımız için, torunlarımız için, bu kentte yaşamaya devam edebilmek için bu kente sahip çıkacağız. Ve bilin ki, bizim artık parti içinde yarışımız falan kalmadı. Hiç kimse öyle avucunu kaşımasın. Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi aday adaylarıyla Belediye Başkanlığı adaylığı müracaatında bulunan herkesle seçim sürecimiz daha da fazla zenginleşti. Bu yüzden siz bu şöleni şimdiden yaşamaya başlayın. 1 Nisan'da hep beraber yüzümüzü aşağıya indirerek çıktığımız o belediyeden göğsümüzü kabartarak gireceğiz.. Bundan emin olun" diye konuştu.