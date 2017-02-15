Serbest bırakılan Ahmet Türk, artık Bahçeli'yi ziyaret edebilecek

Adli kontrol şartı ile serbest kalan Ahmet Türk'ün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmesi için önünde engel kalmadı

Adli kontrol şartı ile serbest kalan Ahmet Türk 'ün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 'yi ziyaret etmesi için önünde engel kalmadı

Bahçeli bunları söylemişti

Mardin'in eski belediye başkanı Ahmet Türk, hakkındaki soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine konuldu ve de görevden uzaklaştırıldı. Ancak sağlık sorunları bulunan Türk, daha sonra adli kontrol şartı ile tahliye edildi. Türk'e hafta da önce dört sonra iki kez de imza şartı getirildi. Türk, bu şartlar yüzünden İstanbul ve Ankara gibi yerlere gidemedi. Karara itiraz eden Türk'ün itirazı da kabul edildi. Böylelikle Türk'ün imza şartı haftada bir güne indi.Bu sayede Türk, artık İstanbul ve Ankara'da ziyaretler gerçekleştirebilecek. Türk'ün hapiste olduğu dönemde tutuksuz yargılanması konusunda açıklama yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de teşekkür ziyareti yapması bekleniyor.Türk, cezaevi çıkışında yaptığı açıklamada Bahçeli'ye teşekkür etmiş ve kendisini ziyaret etmek istediğini de söylemişti. Türk'ün bu karardan sonra tutuklandığı gün ailesini ziyaret eden Deniz Baykal ile, kendisini geçmiş olsun diye arayan Abdullah Gül, Kemal Kılıçdaroğlu ve Bülent Arınç gibi isimleri ziyaret etmesi de bekleniyor. Ayrıca Türk'ün tedavisi için de İstanbul'a gideceği öğrenildi.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kendisine Ahmet Türk'ün ziyaret talebi sorulması üzerine verdiği cevapta öyle bir talepte kendisine randevu vereceğini söylemişti. Bahçeli, "Farklı ideoloji de olsa, siyasette bunlar güzel şeyler. Çatışma ortamı da olsa insanlığı heba etmemek lazım. Böyle bir randevu talebi gelmedi. Olursa niye randevu vermeyelim? şeklinde konuşmuştu.