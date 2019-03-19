Serdar Aksoy: Aziz Kocaoğlu bir markadır

Millet İttifakı Adayı Serdar Aksoy, Menemen'de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile bir araya geldi. Kocaoğlu’na hizmetleri için teşekkürlerini belirten Aksoy, “Aziz Kocaoğlu bir markadır. Aynı, CHP ve SHP’de hizmet etmiş belediye başkanlarımız gibi, Murat Karayalçın gibi, Vedat Dalokay gibi, İhsan Alyanak gibi bir markadır Aziz Kocaoğlu da. Biz de bu bayrağı taşırken Aziz Başkanımıza danışacağız” dedi.

Millet İttifakı CHP Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini anma gününde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nu Menemen’de ağırladı. Kubilay Anıtı’nda şehitlikleri ziyaret eden Aksoy, Kocaoğlu ile buluşarak köy ziyaretleri gerçekleştirdi.

Başkan Kocaoğlu, Aksoy’a aday olmasa dahi destek olacağını belirterek, Menemen’de seçimi alacağına inandığını söyledi. Aksoy ise 15 yıllık siyasi hayatında İzmir’e yaptığı tüm değerli çalışmalar için kendisine teşekkürlerini sunarak bayrağı devralacağını ve Menemen’i İzmir’in gözde ilçesi yapacağını vurguladı.

Farkla kazanırız

Aksoy, Kocaoğlu’na 15 yıllık hizmeti boyunca İzmir’e hoş seda bıraktığını belirterek “Başkanımla birlikte köy köy gezdik. 15 yılık hizmet süresince İzmir Büyükşehir Belediyesi gibi Türkiye’nin marka bir şehrinde 3 dönem başkanlık yaptı Aziz Başkanım. Bu 3 dönemin sonunda ise bize çok güzel bir mazi bıraktı, güzel bir de sermaye bıraktı. Bu sermaye Aziz Kocaoğlu’nun yarattığı sermayedir. Bu mazi ise bizim sırtımızdadır. Onur ve şerefle bunu taşıyarak daha ileri götüreceğiz. Siyasette dönemler kapanır yeni dönemler açılır, burada önemli olan bu açılıp kapanmalarda abi olmaktır, abla olmaktır, büyük olmaktır. Aziz Başkanımız da büyük başkandı ve büyük olarak kalacaktır. Çünkü Aziz Kocaoğlu bir markadır. Aynı, geçmiş dönemde hizmet etmiş efsane CHP ve SHP’li belediye başkanlarımız gibi, Murat Karayalçın gibi, Vedat Dalokay gibi, İhsan Alyanak gibi, Ahmet Piriştina ve Yüksel Çakmur gibi bir markadır Aziz Kocaoğlu da. Biz de bu bayrağı taşırken Aziz Başkanımıza danışacağız. Onların deneyimi önemlidir. Bu deneyimler parayla pulla satın alınmaz. Bugün 15 yıl sonra deneyimi noktaladı Aziz Başkan. İnsanlar, 'Sokakta şu yok, bu yok' diyebilir belki ama kimse ‘Aziz Kocaoğlu’nun eli uzundu’ diyemeyecek. Biz Menemen’de ve İzmir’de arkamızda dağ gibi Aziz Kocaoğlu olduğu sürece bu seçimleri farklı farklı kazanırız" diye konuştu.