Serdar Aksoy, seçimi bırakıp yangına koştu

Millet İttifakı Menemen Belediye Başkan Adayı Serdar Aksoy, seçim çalışmalarını yarıda bırakıp yangın yerine koştu.

Serdar Aksoy, seçimi bırakıp yangına koştu
18 Mart 2019 Pazartesi 12:08

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala seçim çalışmalarını yoğun bir şekilde yürüten Aksoy, Asarlık mevkindeki toplantısı sırasında aldığı yangın haberiyle toplantıyı yarıda bırakarak olay yerine gitti. Yangının çıktığı yere vardığında yanan evin Menemen Belediyesi Personeli Ramazan Karahan'ın evi olduğunu öğrendi.

Menemen'in Işıklar Mahallesi'nde yangın yerine gelen Aksoy, mağdur aileye geçmiş olsun dileklerini iletti. Mahalle sakinleri hararetli bir şekilde, yollardaki bozukluk nedeniyle itfaiyenin olay yerine geç ulaştığını ve bu nedenle yangının söndürülmesinin geciktiğini belirterek Aksoy'a bir an önce önlem alınması talebinde bulundular. Aksoy ise göreve geldiğinde ivedilikle bu sorunun ele alınarak çözüleceğinin sözünü verdi.

Etiketler; #millet ittifakı #chp #menemen #Belediye Başkan Adayı #Serdar Aksoy
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