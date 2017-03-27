Sinan Oğan'dan şok iddia: AKP'nin yeni planı...

MHP'den ihraç edilen Sinan Oğan, AKP'nin ülkücülerin arasına kan davası sokmayı hedeflediğini söyledi

MHP 'den ihraç edilen Sinan Oğan , Yozgat'taki saldırıdan dolayı MHP'li yöneticileri ve hükümeti sorumlu tutarak, " AKP 'nin yeni planı ülkücülerin arasına kan davası sokarak birbirinin kanını dökmesini sağlayarak bu referandumu iptal ettirmek" dedi.

Bağımsız Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, Sinan Oğan ile birlikte Meclis'te basın toplantısı düzenledi. MHP'den ihraç edilen Sinan Oğan, 'Hayır' kampanyası için gittiği Yozgat'ta eşi ve kızının da içinde bulunduğu sırada otomobile yapılan saldırıdan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve MHP'li yöneticiler Sadir Durmaz ile Şefkat Çetin'i sorumlu tuttu. Sinan Oğan, "Bizlerden herhangi birine bir şey olması durumunda bunun müsebbibi AKP ve tetikçileri ve onun yardakçılarıdır. Ancak her şey aklımıza gelirdi de bizim bazı arkadaşlarımızın AKP'ye tetikçilik yapacağı akımıza gelmezdi. 'Hayır'lar çok önde. Bu referandumu iptal ettirmek istiyorlar. Son düzlüğe girdiğimizde AKP'nin yeni planı ülkücülerin arasına kan davası sokarak birbirinin kanını dökmesini sağlayarak bu referandumu iptal ettirmek" diye konuştu.