Soylu'dan sert sözler: Sorumluluğu bana ait

Uyuşturucu ile mücadele konusunda açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Uyuşturucu satıcılarına, teröristlere nasıl davranıyorsak, aynı, acımasızca davranmak zorundayız. Kimse bizim insanlarımızı ve gelecek nesillerimizi zehirleyemez. Bunu göreve geldiğimiz ilk günden beri söylüyorum. Uyuşturucu satıcısını gören güvenlik görevlisi ne yaparsa yapsın sorumluluğu bana ait." dedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "PKK ile mücadelede 2017'de bin 635 sığınak ve barınak imha ettik ve toplam 2 bin 197 teröristi etkisiz hale getirdik. Eylem hazırlığındaki 113 teröristi, kimsenin canını yakmadan etkisiz hale getirmeyi başardık. PKK terör örgütüne katılımı 2016 yılına göre yüzde 80 oranında azalttık." dedi.



Bakan Soylu, MEB Şura Salonu'ndaki Genel Güvenlik ve Uyuşturucuyla Mücadele Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, aldıkları sınır güvenlik tedbirleri ve yol kontrolleri sayesinde kaçakçılık olaylarında 2017'de, bir önceki yıla oranla yüzde 15 azalma elde ettiklerini belirtti.



Organize suçlarla mücadelede operasyon sayılarını bir önceki yıla göre iki kat artırdıklarını ifade eden Soylu, "PKK ile mücadelede 2017'de bin 635 sığınak ve barınak imha ettik ve toplam 2 bin 197 teröristi etkisiz hale getirdik. Eylem hazırlığındaki 113 teröristi, kimsenin canını yakmadan etkisiz hale getirmeyi başardık. PKK terör örgütüne katılımı 2016 yılına göre yüzde 80 oranında azalttık." bilgisini paylaştı.



Önemli bir güvenlik sorunu olan trafik güvenliği noktasında yaptıkları çalışmalarla bir önceki yıla göre, 2017'de ölümlü trafik kazalarında yüzde 2'lik bir azalış elde ettiklerini anlatan Soylu, özellikle araç yoğunluğunun yüzde 20 artmasına rağmen, bayramlardaki kazalarda son yılların ortalamasının önemli oranda altına indiklerini kaydetti.



Bakan Soylu, bu toplantıda özellikle değinmek istediği konunun uyuşturucu ile mücadele olduğunu belirterek, şöyle devam etti:



"Sizlere çok net bir şey söylemek isterim. Uyuşturucu meselesi, dünyanın üzerine dağdan düşen bir çığ gibi gelmektedir. Diyeceksiniz ki bu iş bugünün meselesi değil ki... Evet, uyuşturucu yeni icat olmuş bir şey değil, ancak türleri, çeşitleri, imalat yöntemleri, tahribat kapasitesi, fiyatı, yani bütün çehresi değişti. Laboratuvar ortamında üretimiyle inanılmaz bir çeşitliliğe sahip oldu. Öldürücü etkisi arttı. Uyuşturucuya bağlı ölümlerde milyon kişi başına vaka sayısı AB ortalaması 21,3 iken Türkiye'de bu sayı henüz 10 vaka olarak tespit ediliyor."



"Türkiye, güvensizlik ve tehdidi ihraç etmiyor"

"Sorumluluğu bana ait"

Bakan Soylu, PKK'nın uyuşturucu ticaretinden elde ettiği yıllık gelirin 1,5 milyar dolar olduğuna işaret ederek, bu rakamın hiç küçümsenmemesi gerektiğini, bu rakamın tamamının terörün finansmanına gittiğini anlattı.Türkiye'nin doğu ve güneyinde doğal uyuşturucu üretim merkezlerinin bulunduğunu aktaran Soylu, şöyle konuştu:"Özellikle Afganistan'da, 2017'de afyon ekim alanı miktarında 2016'ya göre yüzde 63 oranında artış tespit edilmiş. Afyon üretimi yüzde 87 artmış, arz artışından dolayı birim fiyatın düşmesine rağmen üretimin toplam değeri 900 milyon dolardan 1,4 milyar dolara çıkmış. Yani doğumuzda ciddi bir doğal uyuşturucu arzı artışı var ve bu üretim, hem Türkiye'ye hem de Türkiye üzerinden Batı'ya gitmeye çalışıyor. Öte taraftan, Avrupa'da da ciddi bir sentetik uyuşturucu üretimi var. Bu üretim de Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden doğuya gitmek istiyor. Sonuç itibarıyla Türkiye, güvensizlik ve tehdidi ihraç etmiyor, bilakis bunun hedefinde yer alıyor ve bununla mücadele etmeye çalışıyor. İşte Türkiye, uyuşturucu meselesinde böyle bir fotoğrafın içinde yer almaktadır. Gerek eroin yakalamalarında, gerekse esrar, amfetamin ve metamfetamin yakalamalarında Türkiye, Avrupa birincisidir. Hatta eroin yakalamasında Avrupa Birliği ülkelerinin rapor ettiği tüm yakalamaların toplamından daha fazla bir yakalama gerçekleştirmiştir.""PKK bizim için nasıl tehditse, PKK'lı teröristlere ne yapıyorsak, Allah şahit ki yapmayana bu millet hakkını helal etmesin." diyen Soylu, "Uyuşturucu satıcılarına, teröristlere nasıl davranıyorsak, aynı, acımasızca davranmak zorundayız. Kimse bizim insanlarımızı ve gelecek nesillerimizi zehirleyemez. Bunu göreve geldiğimiz ilk günden beri söylüyorum. Uyuşturucu satıcısını gören güvenlik görevlisi ne yaparsa yapsın sorumluluğu bana ait." ifadelerini kullandı.Bakan Soylu, 2018'de uyuşturucu illetinin belini kırmanın kendilerinin temel sorumluluğu olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:"Bir uyuşturucu satıcısını gördükleri zaman, beni ne kadar kınarlarsa kınasınlar, ne kadar eleştirirlerse eleştirsinler, o uyuşturucu satıcısının ayağını kırmayan polis görevini yapmamış demektir. Benim ülkemin gencinin canına mal olacak, onu zehirleyecek ve aileleri huzursuz yapacak bir kişiye gereğini yerine getiren suçunu bana atsın. Suçu neyse 5, 10 ya da 20 yıl içeride yatmaksa yatarım. 2018 yılında bunların tepesine çökeceğiz ve milletimizi bu illetten kurtaracağız."Toplantıya, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Ankara Valisi Ercan Topaca, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ve diğer ilgililer ile çok sayıda vatandaş katıldı.