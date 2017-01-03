Suikast ihbarı sonrası Kılıçdaroğlu'na zırhlı araç!

Suikast iddiaları sonrası Başbakanlık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na zırhlı araç gönderdi

Yeni yılın son günlerinde muhalefet partileri liderlerine yönelik suikast ihbarlarının arttığı belirtilmişti. İhbarlar sonrası Başbakan Binali Yıldırım'ın konuyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak uyardığı açıklandı.



Konuyla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Alınan bilgiye göre, Başbakanlık Kılıçdaroğlu'na zırhlı araç tahsis etti. Gönderilen araç CHP Genel Merkezine ulaştı.



Aracın markasının Mercedes olduğu ve zırhlı aracın 4,5 ton ağırlığında olduğu açıklandı. Alınan bilgiye göre bu aracı daha önce de Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli kullandı.



Zırhlı aracın plaka ve ruhsat işlemlerinin de devam ettiği daha sonra da Kılıçdaroğlu'nun talimatına göre hizmete gireceği açıklandı.



Suikast ihbarına rağmen Kılıçdaroğlu'nun koruma sayısının değişmediği öğrenildi. Bugünkü grup toplantısına herzamanki aracıyla gelen Kılıçdaroğlu'nu şimdi 21 kişi koruyor.