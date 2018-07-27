Trump'ın tehdidine Yıldırım'dan yanıt

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Rahip Brunson serbest bırakılmazsa Türkiye'ye yaptırım uygularız" tehdidine TBMM Başkanı Binali Yıldırım yanıt verdi. Yıldırım "ABD, FETÖ ele başını muhafaza ettiğini unutmasın" dedi

Trump'ın tehdidine Yıldırım'dan yanıt
27 Temmuz 2018 Cuma 14:39

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, ABD Başkanı Trump'ın Rahip Brunson hakkında yaptığı açıklamalara sert tepki gösterdi.

Trump'ın "Rahip Brunson serbest bırakılmazsa Türkiye'ye yaptırım uygularız" tehdidine yanıt veren Yıldırım, "ABD, FETÖ ele başını muhafaza ettiğini unutmasın" dedi.

Yıldırım, "ABD tehdit dilinden vazgeçmeli, bu dil bize sökmez. Bizim tavsiyemiz bu ucuz tehdit lisanını ABD'nin bırakması. Türkiye'nin güvenini 15 Temmuz'dan sonra nasıl kazanacak bunun yollarına bakması gerekir. Amerika bir hukuk devletiyse Türkiye de bir hukuk devletidir. Dolayısıyla hukukun kararına saygı göstermek durumundadır." dedi.


BEDELLİDE DAHA KALICI BİR ÇÖZÜME İHTİYAÇ VAR

Bedelli askerlik hakkında konuşan Yıldırım, "Seçim öncesi bu konu yoğun bir şekilde gündeme geldi. Nihayet Meclis yasama dönemini sona erdirmeden bu konuda bir düzenleme yaptı. Ancak daha kalıcı bir çözüme ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

Etiketler; #donalt trump #binali yıldırım #fetö
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