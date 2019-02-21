Tunç Soyer gönüllüleri

Soyer, 'Seçim Gönüllüleri' ile kampanyasına ilişkin ilk toplantıyı Kültürpark'ta gerçekleştirdi. Tunç Soyer'in geçtiğimiz günlerde internet sitesinden yaptığı çağrıya binden fazla gönüllü başvurmuştu. Bu gönüllüler arasından çoğunluğu gençlerden oluşan ilk grup sosyal medya konusunda çalışmalarına başlıyor.

Nigar Nak - Toplantıda kampanyanın sacayakları ve genel çerçevesi Soyer tarafından özetlendi. Üniversite öğrencileri, yeni mezunlar, işçiler, çalışanlar ve İzmir için hayali olan pek çok insanın oluşturduğu gönüllüler grubu, bizzat Tunç Soyer tarafından bilgilendirildi. Soyer, bir arada yaşam kültürü olmadan adalet ve kalkınmanın da mümkün olmayacağını ifade ederek, demokrasinin farklıları bir arada yaşama sanatı olduğunu söyledi. Yapılacak tüm çalışmaların İzmir'in doğal bir liman olma karakterine yaslanacağı, şehrin özünden ve coğrafyasından besleneceği ve böylelikle İzmir'in yeniden Akdeniz'in kalbi olarak atmaya başlayacağı konusundaki vizyonunu hatırlattı.

Ortak akıl vurgusu

Meydanlarda sıklıkla 'ortak akıl' vurgusu yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, birlikte karar almak adına sözü katılımcılara bıraktı. Katılımcılardan birinin şaşkınlıkla "Sizinle böyle bir toplantı geçirmeyi beklemiyorduk" demesi üzerine Soyer "Beklentilerimizi şekillendiren yazık ki bugünkü siyasi dil ve tutum, oysa siz ne iseniz biz oyuz" diyerek yanıt verdi. Soyer, ilerleyen günlerde seçim gönüllülerinin diğer gruplarıyla da toplantılar gerçekleştireceğini de belirtti.

Toplantı sırasında Tunç Soyer'in sosyal medya kanallarının daha da aktif kullanılması için çok sayıda öneri bir araya getirildi. Soyer, çalışmalarının daha doğru anlaşılması için gönüllülerin desteğini istedi.