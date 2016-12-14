Üç lider terörü konuşmak için bir araya geldi

Üç lider Binali Yıldırım, Kemal Kılıçdaroğlu ve Devlet Bahçeli terör gündemi ile bir araya geldi

Üç lider terörü konuşmak için bir araya geldi

Başbakan Binali Yıldırım'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesi başladı.

Çankaya Köşkü'nde, saat 10.30'da başlayan görüşme, basına kapalı gerçekleştiriliyor. Liderlerin gündemi ise son zamanlarda Türkiye'de meydana gelen terör saldırıları.


Kaynak: AA
Etiketler; #terör #liderler toplantısı
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