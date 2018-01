Ümit Kocasakal, CHP Genel Başkanlığı'na aday oldu

İstanbul Barosu eski Başkanı Ümit Kocasakal, düzenlediği basın toplantısında resmen CHP Genel Başkanlığı'na adayı olduğunu açıkladı

İstanbul Barosu eski Başkanı Ümit Kocasakal, Taksim'de bir otelde basın toplantısı düzenledi. Ümit Kocasakal, alkışlar ve İzmir Marşı eşliğinde salona girdi. Kocasakal basın toplantısında CHP Genel Başkanlığına aday olduğunu resmen açıkladı.



Taksim’deki bir otelde basın toplantısı düzenleyen Ümit Kocasakal açıklamasında özetle şunları söyledi:



“Yurdun dört bir yanından üşenmeyip buraya gelen tüm gönül dostlarına, Atatürk ve Cumhuriyet dostlarına çok teşekkür ediyorum. Böyle milyonlarca insan olduğunu da biliyorum. Teşekkür ederim yalnız bırakmadığınız için. Çok önemli bir kavşakta bu açıklamayı yapıyorum. Çıkış noktam şu. Oy vermeye tıpış tıpış değil, koşa koşa ve heyecanla gidilecek. Özüne, kimliğine, kurucu değerlerine, fabrika ayarlarına geri dönen bir CHP. Bundan sonra da bu sloganı kullanacağım. Kurtuluş kuruluştadır.



HER ŞEYİMİ CUMHURİYET’E VE ATATÜRK’E BORÇLUYUM



Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan bu yana yakın geçmişle karşılaştırılamayacak ölçüde varlığına ve ülke bütünlüğüne yönelik tehditlerle karşı karşıyadır. Milletçe kenetlenmemiz halinde ancak üstesinden geleceğimiz sorunlarla karşı karşıyayız. Ben her şeyini Cumhuriyet’e, Atatürk’e borçlu bir insanım. Bu açıklamayı yaşananlar sebebiyle mutsuz, umutsuz, endişeli milyonlarca yurttaşım adına yapıyorum. Bu bir vicdan isyanıdır.



MUSTAFA KEMAL’İN ASKERİ OLARAK KONUŞUYORUM



Bu açıklamayı Mustafa Kemal’in bir askeri olarak yapıyorum. Birileri Mustafa Kemal’in, Atatürk’ün askeri olmayı anlamıyor veya anlamak istemiyor. Atatürk/ün askeri olmak bir simge, bir metafordur. Bu onun yolunda yürümek, emir ve talimatları ondan almak anlamına gelmektedir. Atatürk’ün askeri olmak emperyalizme karşı olmaktır. Alt kimliklere bağlı hiçbir ayrım yapmaksızın tüm yurttaşları kucaklamaktır. Bu toprakların değerleriyle bezeli olmaktır. Emperyalizmin tetikçiliğini, devşirmeliğini reddetmektir. Bu askerlik üniformasız, gönüllü bir askerliktir ve ömür boyudur. Bu nedenle Atatürk’ün askeri olmak şereftir.



ÇIKIŞ YOLU ATATÜRK’E GERİ DÖNMEK



Türkiye Cumhuriyet’ten, Atatürk’ten, onun gösterdiği yoldan, kurucu yoldan uzaklaştığı için bu sıkıntılara düşmüştür. Bu sadece son 15 yılın da sonucu değildir ama bu iktidar döneminde son aşamaya gelmiştir. Türkiye’nin tek çıkış yolu Atatürk’e geri dönmektir. Türkiye’nin yeniden millet olma şuuruna, kardeş olmaya götürecek yegane çıkış yolu da budur. Bu yolu üstlenmesi gereken parti de, Atatürk’ün kurduğu ve ilk genel başkanı olduğu, iki büyük eserimden biri dediği CHP’dir.



HDP GÜZELLEMESİ YAPANLAR CHP’DE OLAMAZ



Ne yazık ki şu anda partimiz bu görevini yapamayacak hale getirilmiştir. Öncelikle partimizde siyasiden önce ahlaki bir soruna değinmek istiyorum. Partinin kimyasıyla, ideolojisiyle uyuşmayan bir takım kişilerin partinin tüzel kişiliğine zarar verdiği görülmektedir.



Atatürk’e kefere diyen, Mustafa Kemal’in askeri olmaktan rahatsız olanlar, üniter yapıyla sorunu olanlar, HDP güzellemesi yapanlar Atatürk’ün partisinde siyaset yapamaz. Bu partide Atatürk’ün resimleri indirilemez bu bir marifet gibi gösterilemez. Sen Atatürk’ün kurduğu partide olacaksın, onun resimleri sende alerjik reaksiyon yapacak. Bu partide aynı zamanda Saidi Nursi ve Seyit Rıza güzellemesi de yapılamaz. Buna göz yumulamaz. Kimse Atatürkçü, Cumhuriyetçi olmak, bu değerlere sahip olmak zorunda değildir. Bu kişilerin ifadelerini de serbestçe savunup siyaset yapma hakkı vardır ama bunu Atatürk’ün partisinde yapamazlar. Bir sürü böyle parti var veya yeni bir parti kurulabilir.



MASKELİ BALO SON BULSUN



Artık bu maskeli balo son bulsun. Herkes olduğu gibi görünsün. Gelin grekoromen güreş yapalım. Belaltına inmeyelim. Gelin Atatürk’ü bazı şeylerinize alet etmeyin.

CHP kimsesizlerin partisidir ama kimsesiz ve sahipsiz de değildir. CHP birilerinin siyasi kariyer hesapları yapacağı, at koşturacağı, her istediğini söyleyeceği kişisel bir şov yeri de değildir ve olamaz.



ALTI OK FÜZELERDEN DAHA ETKİLİDİR



Doğru yol Atatürk ve altı okdur. Bunlar almaya çalıştığımız füzelerden daha etkili bir koruma kalkanıdır. Emperyal mikroplara karşı çok etkili bir antikor, antibiyotiktir. Her gün aç veya tok karnına bir doz aldığınızda her şeye iyi gelir. Başarısı da kanıtlanmıştır. Ulu önderin Türkiye’yi yönettiği sürede Osmanlı’nın tüm borçları ödendiği halde, 1929’daki dünyanın ekonomik buhranına rağmen Türkiye büyümüştür. Başka da rehbere ihtiyaç yoktur. CHP küreselci değil ulusalcıdır.