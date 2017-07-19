Yeni Bakan'ın Twitter'da Gülen'in sözlerini paylaştığı ortaya çıktı!

1991 yılından bu yana hükümette görev alan ilk kadın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olan Jülide Sarıeroğlu twitter hesabını kapattı. Sarıeroğlu'nun geçmişte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aleyhindeki içerikleri ve Fethullah Gülen'in sözlerini paylaştığı görüldü

Ankara kulislerinde aylardır konuşulan kabine değişikliği bugün gerçekleştirildi. Başbakan Binali Yıldırım, Ak Saray’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştükten sonra yeni kabineyi açıkladı. Yeni kabinede Ankara milletvekili Jülide Sarıeroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görevlendirildi. Çiçeği burnunda Bakan Sarıeroğlu’nun eski tweetleri kabine açıklanır açıklanmaz sosyal medyanın gündemine oturdu.



GEZİ DİRENİŞİNDE TWEET ATMIŞ



Sarıeroğlu’nun milletvekili seçilmeden önce Gezi Parkı direnişi sırasında “AKP Gezi Parkı’na yine şafak vakti saldırdı!” haberini paylaştığı ve aynı günlerde “Antakya’da halk AKP’ye karşı yürüyor. Binler ‘Tayyip istifa’ diyor” diye tweet attığı gözlendi.





FETO’NUN SÖZLERİNİ PAYLAŞMIŞ



Jülide Sarıeroğlu’nun 2013 yılında da Fetullah Gülen’in sözlerini tweet attığı ortaya çıktı.



HESABINI KAPATTI



Sarıeroğlu’nun kabine açıklandıktan sonra da twitter hesabını tamamen dondurduğu gözlendi.