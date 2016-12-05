Yıldırım: Anayasa değişikliği bu hafta Meclis'e gelecek

Başbakan Binali Yıldırım, Rusya ziyareti öncesi önemli açıklamalar yaptı

Rusya'ya gidecek olan Başbakan Binali Yıldırım, yolculuk öncesi gazetecilere bazı açıklamalarda bulundu.



Anayasa değişikliğine yönelik soruları yanıtlayan Başbakan, değişiklikle belli bir noktaya geldiklerini ve gözden geçirmelerin devam ettiğini söyledi. Anayasa değişikliği ile ilgili tarih veremeyeceğini belirten Yıldırım, ama az kaldığını söyledi.



Yıldırım şunları söyledi: "Arkadaşlarımız karşılıklı görüşüyorlar. Bize ve Sayın Bahçeli’ye görüşlerini sonuçlarını rapor ediyorlar. Bizden aldıkları yanıtlarla tekrar görüşmeye devam ediyorlar. Anayasa komisyonunda da verdiğimiz teklif etraflıca görüşülecek. Pürüz olur, giderilir, konuşa konuşa insanlar anlaşır. Her şeyin bir çözümü var, gayet iyi gidiyor. Teknik düzenlemeler de var ama esas itibariyle burada sınırlı bir değişiklik söz konusu. Yürütme ve yasama ilişkilerinin düzenlenmesi ağırlıklı olarak. Hiç şüphe edecek bir şey yok, her şey belli. Hangi maddenin ne zaman yürürlüğe gireceğini teklif verildiğinde göreceksiniz. Tarih veremem ama az kaldı. İnşallah bu hafta Meclis’e gelecek. EKK toplantısını yaptık. Çalışmaları arkadaşlar yürütüyor. Kapsamlı çalışmayı Perşembe günü Rusya dönüşü yapmış olacağız."