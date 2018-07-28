Yıldırım: Bizim üstünlüğümüz insan kaynağı

TBMM başkanı Binali Yıldırım Dokuz Eylül Üniversitesinin 36. Yıl dönümü için düzenlenen etkinlikte, en büyük sermayemizin insan kaynağı olduğuna değinerek, ‘bizim petrolümüz doğal kaynağımız yok ancak mukayeseli üstünlüğümüz var. O da İnsandır, genç insan kaynağıdır. O halde gençlerimizi bu insan kaynağımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlamak gibi bir borcumuz var’ şeklinde konuştu.

Gamze Geçer- TBMM başkanı Binali Yıldırım, İzmir'deki temasları kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesinin (DEÜ) kuruluşunun 36'ncı yıl dönümü etkinliğine katıldı.

Konuşma yapmak için kürsüye çıkan Yıldırım'a, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Fen Bilimleri Enstitüsü Gemi İnşaat Yüksek Lisansına kayıt yaptırdığı öğrenci kimliğini verdi.

Yıldırım, akademik personel sayısında, yurt kapasitesinde, öğrencilere verilen burs miktarlarında ciddi iyileştirmeler yapıldığını anımsatarak konuşmasına şu şekilde devam etti, "En büyük sermayemiz insan kaynağımızdır, bizim petrolümüz doğal kaynağımız yok ancak mukayeseli üstünlüğümüz var. İnsandır, genç insan kaynağıdır. O halde gençlerimizi bu insan kaynağımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlamak gibi bir borcumuz, bir mükellefiyetimiz var. Gençlerimize sonuna kadar güveniyoruz. Gençlerimiz bugünümüz, geleceğimiz, aydınlık yarınlarımız. Ancak bir önemli konunun altını çizmek isterim. Her türlü özgürlük sonuna kadar var. Bölücülere, FETÖ'çülere hiçbir şekilde özgürlük yok, geçit yok. Ay yıldızlı bayrağımız, vatanımız devletimiz ve milletimiz, ülkesiyle milletiyle bölünmez bütünlüğümüz asla üzerinde tartışacağımız, konuşacağımız meselelerden değildir. Bu şartlar içinde herkesin her türlü özgürlüklerden yararlanması bizim en büyük dileğimizdir. Bu topraklar bize ecdadımızdan mirastır, onların bedel ödeyip kanlarıyla bize teslim ettikleri vatanımızı, ay yıldızlı bayrağımız şehitlerimizin kanıyla oluşmuştur. Hilalimiz milletimizin bağımsızlığın sembolüdür."

En iyi yapılan yatırımın insana yapılan yatırım olduğunu belirten Yıldırım, Türkiye'nin 2017 yılı sonu itibariyle 18-24 yaş grubunda 13 milyon nüfusa eriştiğini bu sayının birçok Avrupaülkesinin nüfusundan daha fazla olduğunu bu hazineye gözümüz gibi sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

Yıldırım, Türkiye'nin bilimde, teknolojide, ticarette dünyayla rekabet ettiğini anlatarak, gençlerden hayallerini büyük tutmalarını, düşüncelerinin önüne barikat kurmadan ülkelerinin değerlerine sahip çıkmaların istedi.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ise Dokuz Eylül Üniversitesindeki gelişmeler hakkında bilgi verdi. Hotar, üniversitenin yıllar içinde büyüyerek geliştiğini, bugün 95 ayrı birimde yaklaşık 85 bine yakın akademik ve idari personel ile öğrencisinin bulunduğunu bildirdi.

Hotar, "Bin 613 erkek 1658+ 1 kadın öğretim üyesine sahiptir. Bilindiği üzere insanoğlu için her ihtiyaç, ortak bir amaçtan doğar. Üniversitemizin kuruluşunun temel amacı halkımızın refah ve mutluluğuna bilim ve eğitimle katkı koymak; milletimizin ihtiyaç duyduğu konularda çalışmak olmuştur. Bu yüzden 36 yıl boyunca hedefimizden sapmadan, özümüzden kopmadan yol almaya özen gösterdik." dedi.