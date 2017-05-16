Yıldırım'dan Almanya'ya tepki: Yönünü FETÖ'cülere değil Türkiye'ye dönmeli

Başbakan Binali Yıldırım, "Almanya Türkiye ile ilişkileri geliştirmek istiyorsa yönünü FETÖ'cülere değil Türkiye'ye döndürmek zorundadır." dedi

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşma yapıyor. Başbakan Yıldırım, "Cumhuriyetin kurucularına öyle veya böyle dil uzatmak hiç kimsenin hakkı ve haddi değildir. Bu yersiz tartışmalarla kaybedecek 1 dakika bile vaktimiz yoktur. Önümüzde önemli, mühim meseleler var. Demokratik atılımlar, büyüme atılımları, gelişme hedefleri önümüzde duruyor. " dedi.



Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle;



Anne her şeydir. Annelerimiz olmasa bizler olmazdık. Annesizliğin kadrini iyi bilen biriyim. Genç yaşta annemi kaybettim. Gönlümüz isterdi ki, Anneler Günü'nü çok daha mutlu analım. Muğla'da yaşanan trafik kazasında maalesef 14 anneyi kaybettik. Bu İzmir'in Buca ve Konak semtinde Anneler Günü etkinliklerine geçirmek üzere güneye giden ve elim trafik kazasında hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ülkemizi derinden üzen bu hadise şüphesiz her yönüyle araştırılıyor, soruşturuluyor, kazanın sebebi bütün yönleriyle ortaya çıkacaktır. Gidenler geri gelmiyor, ama önemli olan bu ve buna benzer kazaların yaşanmaması için bundan sonra alınacak tedbirleri bu araştırmayla ortaya çıkarmak.



Mustafa Kemal üzerinden kaos oluşturmaya çalışıyorlar

Kimsenin haddi değil

Gurur duydum



İşte o ülkenin adı Türkiye

Hepsi ölüm makinası



Almanya'ya tepki



Savunmada dışa bağımlılık azaldı