Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na 'ihanet' yanıtı: Çirkin, yakışıksız

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, anayasa değişikliği teklifi için 'evet diyenler ihanet ediyor' açıklamasına Başbakan Binali Yıldırım'dan yanıt geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, anayasa değişikliğine evet diyenlerin ihanet ettiğini söylemişti. Konuyla ilgili Başbakan Binali Yıldırım'dan yanıt geldi. Açıklamayı değerlendiren Yıldırım, "Bahçeli'ye 'İhanet ediyorsun' mu demek istedi? O halde biz de ihanet ediyoruz; çünkü Sayın Bahçeli ile beraber iki parti olarak bu değişikliği yaptık. Fevkalade çirkin, yakışıksız bir ifadedir. Ana muhalefet partisi genel başkanına hiç yakışmıyor. Halkın iradesine başvurmak, halkın kararına gitmek ihanet diye nitelendirilemez. İhaneti kimin yaptığını görmek için 15 Temmuz'a gitmek lazım. İhaneti kimin yaptığını görmek için seçilmiş hükümetleri, çeşitli ayak oyunlarıyla devirmeye çalışan eski alışkanlıkları tekrar eden odaklara gitmek lazım. Onun ötesinde biz, gayet iyi niyetle ülkemizde istikrar sürsün, büyüme devam etsin diye bir anayasa değişikliği getiriyoruz MHP ile beraber" diye konuştu.



MHP'de bazı milletvekillerinin anayasa değişikliğine 'hayır' oyu kullanacağına yönelik açıkmalarını değerlendiren ve AKP'de de fire olur mu sorusuna yanıt veren Yıldırım şunları söyledi: "Dedikoduyla amel olmaz. Bizim abdestimiz tam, namazımızdan da şüphemiz olmaz. Bizim grubumuz 316 imza vermiştir. 316 imzanın anlamı, biz 316 AK Parti milletvekili olarak bu getirdiğimiz değişikliğin arkasındayız. Evet, oyunu vereceğiz demektir. Bunun dışında ortaya atılan dedikodular, laflar tamamen değersizdir. Hiçbir anlam ifade etmez"



