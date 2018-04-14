Yıldırım'dan Suriye yorumu: Bugüne kadar neredeydiniz?

Başbakan Binali Yıldırım, Suriye'ye yönelik operasyonla ilgili, "Bunu olumlu bir adım olarak görüyoruz ancak kalıcı barış için daha fazlasına ihtiyaç var" dedi

Yıldırım'dan Suriye yorumu: Bugüne kadar neredeydiniz?

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Esenler İlçe Kongresi'nde konuştu. Suriye'ye düzenlenen operasyona değinen Yıldırım, "Geçtiğimiz günlerde Suriye'de alçak rejim kimyasal silahlarla çocukları, masum insanları katletti. Birdenbire dünyanın vicdanı olarak kendilerini gören ülkeler seslerini yükselttiler. Peki 7 yıldır Suriye'de insanlar katlediliyor, vahşet devam ediyor, sadece kimyasal silah kullanıldığı zaman mı insanlığınız aklınıza geliyor. Bugüne kadar neredeydiniz?" dedi.

Başbakan Yıldırım, "Bunu olumlu bir adım olarak görüyoruz ancak kalıcı barış için daha fazlasına ihtiyaç var" diye konuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #başbakan #binali yıldırım #suriye
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