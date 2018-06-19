Yıldırım İzmir'de: Sin kaf sin kaf kaf destek bekliyorum

Türkiye 24 Haziran erken seçimlerine doğru giderken meydanlardan da ilginç görüntüler gelmeye devam ediyor...

19 Haziran 2018 Salı 10:02

Başbakan Binali Yıldırım, seçim çalışmaları için bugün İzmir’deydi. İzmirlilere hitap eden Başbakan, konuşmasının bir bölümünde Karşıyakaspor’un geleneksel tezahüratı olan K.S.K harflerinin eski dilde okunuşu “Kaf kaf kaf sin sin sin kafsin kafsin kaf” yapmaya çalışırken ortaya komik anlar çıktı.

Başbakan Binali Yıldırım, tezahüratı yapmaya çalışırken “Kaf sin kaf sin sin kaf kaf” deyince tezahüratı sürdürmedi.

Etiketler; #binali yıldırım #karşıyaka #yıldırım kaf sin kaf
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