Yıldırım, Kılıçdaroğlu'nun mektubunda yazanları açıkladı

Başbakan Binali Yıldırım, Yunanistan ziyaretinin dönüşünde gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yıldırım, kabine değişikliği ve Kılıçdaroğlu'nun kendisine gönderdiği mektupla ilgili önemli açıklamalarda bulundu

Başbakan Binali Yıldırım, Manisa'daki zehirlenme olayına ilişkin "İaşe alımlarıyla ilgili yeni bir sistem devreye girecek. Böylece, kalitesi sıkıntılı olan malların girmesini önlemiş olacağız" dedi. Kabine revizyonu konusundaki soruya daha öncekine benzer bir yanıt veren Yıldırım, "Bu konuda bir karar veririz, bakarsınız birgün olmuş. Kabine değişikliği yapılacağı zaman davul zurnayla ilan edilmez" diye konuştu.



Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

KILIÇDAROĞLU'NUN MEKTUBUNUN İÇERİĞİNİ AÇIKLADI

YUNANİSTAN'A KAÇAN DARBECİ ASKERLER



AB-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ