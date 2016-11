Yıldırım ve Bahçeli yarın anayasa değişikliğini görüşecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Yasin Aktay, yarın Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin müzakerelerinden ardından anayasa değişikliği için bir araya geleceğini açıkladı. Aktay, ayrıca Adana'da 11'i öğrenci 12 kişinin yaşamını yitirdiği kız öğrenci yurdundaki yangınla ilgili "Eğer varsa bir ihmal hiçbirinin açıkta kalmayacağını, cemaat olarak da toplumsal kesim olarak da kimsenin asla kayırılmayacağını da ifade etmek istiyorum" dedi

AK Parti Sözcüsü Yasin Aktay, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Anayasa değişikliği çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Aktay, "Yarın Sayın Devlet Bahçeli ile Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım, bir araya gelecekler. Öyle zannediyorum ki yarın itibariyle metne son şekli verilerek, en kısa zamanda TBMM gündemine sunulacaktır. Metin, şu an itibariyle içeriğine giremeyeceğimiz bir metin. Henüz son noktasına varmadı. İlk etapta 3 seçeneğimiz vardı. Bu 3 seçenekten 2 tanesi elendi ve tamamen yönetim şekli üzerine odaklanmış bir revizyon. Yine adı cumhurbaşkanlığı olacak. Cumhurbaşkanlığı sistemi olarak devam edecek ama teknik itibariyle gereken değişikliklerin yapılacağı bir metin olacak" diye konuştu.





"GÖRÜŞ FARKLILIKLARI DİYALOG İÇERİSİNDE ÇÖZÜLEBİLECEK NİTELİKTE"



AK Parti Sözcüsü Aktay, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. MHP'nin, cumhurbaşkanının partisiyle olan ilişkisine yönelik talebine AK Parti'nin nasıl baktığı yönündeki soruyu cevaplayan Aktay, şöyle konuştu: "Ortada bir pürüz yok. Kamuoyunun beklediği gibi bir kriz veya anlaşmazlık yok. Bazı görüş farklılıkları elbette var ama görüş farklılıkları diyalog içerisinde çözülebilecek nitelikte bir ayrılık var. İki taraf da kaygılarını samimiyetle ifade ediyor. Yeni anayasada hedeflediğimiz geniş katılımlı, daha demokratik bir toplumsal katılımı öngören bir anayasa değişikliği olacaktır"





"MHP'NİN DE YAKLAŞIMI ÇOK FARKLI DEĞİL"



MHP'nin, cumhurbaşkanının partisiyle olan ilişkisine yönelik şu andaki görüşünün AK Parti'den çok farklı olmadığını belirten Aktay, "Cumhurbaşkanı'nın zaten fiilen şu anda partisiyle ilişkisi her ne kadar resmen değilse bile fiilen var olmaktadır. AK Parti, bütün kadrolarıyla Sayın Cumhurbaşkanı'mızın arkasında duruyor. Bir cumhurbaşkanının yıllarca partisine genel başkanlık yapıp, partisinin felsefesine olan bütün bağlılığını bir gecede cumhurbaşkanı seçildiğinde tamamen bırakması fiilen düşünülemez. Biz burada anayasa metnini daha dürüst olmaya, gerçeklerle bağdaşan bir duruma oturtmaya çalışıyoruz. MHP'nin de yaklaşımı bundan çok farklı değil" ifadelerini kullandı.





ADANA'DAKİ YURT YANGINIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA: CEMAATE AİT OLMASI YANGININ SEBEBİNİ AÇIKLAMAZ



Adana Aladağ'da 11 öğrenci ve 1 eğitmenin hayatını kaybettiği öğrenci yurdundaki yangın üzerinden, yurdun denetimiyle ilgili hükümetin elinde bir bilgi olup olmadığı ve cemaatlerin yurt açmasıyla ilgili görüşleri sorulan AK Partili Aktay, şu açıklamalarda bulundu:



"Bu yurtlar düzenli olarak denetlenmektedir. Yangın dolayısıyla ne yurdu ne herhangi bir insanı aklamak veya suçlamak gibi bir konumda olmamamız gerektiğini ifade etmemiz gerekiyor. Bir cemaate ait olması bu yangının sebebini açıklamaz. Burada olayların her birisi ayrı ayrı değerlendirilmek durumundadır. Böyle bir ilişkilendirme için şu anda erken durum ama eğer varsa bir ihmal hiçbirinin açıkta kalmayacağını, cemaat olarak da toplumsal kesim olarak da kimsenin asla kayırılmayacağını da ifade etmek istiyorum. Hukuk ölçüsü, olaylar bireyseldir"





'YANGIN MERDİVENİ' AÇIKLAMASI: 'KİLİTLİYDİ' DEDİLER, KİLİTLİ DEĞİLMİŞ



AK Parti Sözcüsü Aktay, ayrıca tartışmalara neden yangın merdiveniyle ilgili "Yangın merdiveni 'Kilitliydi' dediler. Olay yeri inceleme ekiplerinin verdiği bilgilere göre, kilitli de değilmiş. Demek ki böyle bir vakanın nedenini başka yerlerde belki de aramak gerekiyor. İnceleme ekipleri ve hukuk gereken kararı verecektir" dedi.





"MUTABIK OLUNAN METİN DEKLARE EDİLEBİLİR"



Başbakan Yıldırım ve MHP Lideri Bahçeli'nin yarınki görüşmesinin ardından taslağın onaylanmış halinin kamuoyuna sunulup sunulmayacağı sorulan Aktay, "Büyük bir ihtimalle mutabık olunan bir metin deklare edilebilir. AK Parti anayasa değişikliği önerisinin kamuoyuna daha iyi tanıtılması için gerekli bütün çalışmaları yapacaktır" diye yanıt verdi.





AK PARTİ SÖZCÜSÜ'NDEN CHP'YE: SON DAKİKAYA KADAR KAPIYI AÇIK TUTMAYA DEVAM EDECEĞİZ



Başbakan Yıldırım'ın, anayasa değişikliği çalışmalarıyla ilgili CHP'ye yönelik 'Siz de katkı verin' mesajı üzerinden CHP ile herhangi bir temas kurulup kurulmayacağı sorulan AK Parti Sözcüsü Aktay, şöyle konuştu:



"Herkese çağrımızı yapıyoruz. Toplumda kabul edilecek yeni bir anayasa metninin mümkün mertebe en geniş katılımla gerçekleşmesi hususunu önemsiyoruz. Bu ortaya çıkacak metinde eksik buldukları, yanlış buldukları bir şey varsa CHP'nin de buna katkı verme kapısını asla kapalı tutmadık. Biz CHP'den de samimiyetle böyle bir metne katkı yapmalarını istiyoruz. Bunu samimiyetle davet ediyoruz. Biz ne CHP'nin ne de başka herhangi bir kesimin anayasa metnine katkı vermekten uzak durmalarını istemiyoruz. CHP'yi dışarıda bırakacak, dışlayacak, yok sayacak bir yaklaşımın içerisinde asla değiliz. Biz hala kapıyı açık tutuyoruz. Kapıyı açık tutmaya da devam edeceğiz son dakikaya kadar. CHP'nin de bu süreçten uzak kalmamasını rica ediyoruz"