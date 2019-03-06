Zeybekci İnciraltı'nda: Bu görüntü reva mı?

Cumhur İttifakı AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, İnciraltı’nda işyeri ziyaretleri yaparken denize lağım aktığı şikâyetleriyle karşılaştı. Rögar kapağından taşarak denize ulaşan ve çevreye kötü kokular yayan lağımın olduğu yere giden Zeybekci, “Güzelim İzmir’e bu görüntü reva mı?” dedi.

Zeybekci’nin İnciraltı ziyaretlerine katılan Enerji ve Tabi Kaynaklar eski Bakanı Taner Yıldız da çevrede toplanan esnafa “Kente yazık oluyor. Bu çağda bu tür sorunlar mı konuşulmalı?” yorumunda bulundu. Lağım suyunun bir süredir bu şekilde rögar kapağından dışarı çıktığını ve denize aktığını anlatan çevre esnafı, belediyeye durumu bildirdiklerini fakat şu ana kadar kimsenin ilgilenmediğini iddia etti. Esnaf, pis suların çevreye yaydığı kötü koku nedeniyle kendilerinin ve müşterilerinin durumdan çok rahatsız olduğunu dile getirdi.

İzmir'i kurtaracağız

İlgisizliğe tepki gösteren Nihat Zeybekci, bu tür görüntülerin İzmir’e yakışmadığını, bir an önce çözülmesinin gerektiğini, 1 Nisan’dan sonra bu sorunun şehrin gündeminde olmayacağını savundu. Aynı görüntülere Üçkuyular Vapur İskelesi yakınında, turizm cenneti Çeşme’de bile rastlanmasına şaşırdığını öne süren Zeybekci şunları söyledi:

“Nüfusu 4 milyona yaklaşan metropolde kanalizasyon altyapısı yetersiz. Şu an ne yağmur var ne de etken diğer bir konu. Ama kanalizasyon taşıp denize gidiyor. Türkiye’de böyle manzara başka yerde kalmadı. İzmir’in 21’inci yüzyılın ilk çeyreğinde yaşadığı sorunlar içimizi burkuyor. Buna acil müdahale edilmesi gerekiyor. 1 Nisan’dan itibaren çalışmalara başlayıp İzmir’i bu görüntülerden kurtaracağız.”