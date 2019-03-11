Zeybekci'nin konuşması gürültüye kurban gitti

Cumhur İttifakı'nın İzmir adayı Nihat Zeybekci, 'Mobilya İhracatçıları Sektör Buluşması' yemeğine katıldı. Zeybekci'nin konuşması yemeğin gürültüsüyle kesildi. 10 dakika konuşabilen Zeybekci, konuşmasının ardından salondan ayrıldı.

Halil Özcan - Cumhur İttifakı'nın İzmir Adayı Nihat Zeybekci, 'Mobilya İhracatçıları Sektör Buluşması' yemeğine katıldı. Zeybekci'nin konuşması esnasında salondan gelen gürültü devam etti. Bunun üzerine sözlerine ara veren Zeybekci, "Yeni gelen arkadaşlar, orada yer yoksa önlere doğru gelin, çekinmeyin" şeklinde seslendi. Buna rağmen salondaki ses devam etti. Yaklaşık 10 dakika konuşan Zeybekci, konuşmasının ardından salondan ayrıldı.

Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, MODEKO Fuarı kapsamında, 'Mobilya İhracatçıları Sektör Buluşması'na ev sahipliği yaptı. İzmir Adayı Nihat Zeybekci de Sarnıç'ta bir otelde gerçekleşen toplantıya katıldı.

İzmir'i fuarlar merkezi haline getireceklerinden bahseden Zeybekci, İzmir Fuarı'nı tekrar canlandıracaklarını, Kültürpark'taki eski fuar alanını yılda üç defa etkinliklerin yapıldığı fuar haline getireceklerini iddia etti.

Zeybekci'nin konuşması sırasında salondaki gürültü azalmadan devam etti. Bunun üzerine sözlerini yarıda kesen Zeybekci, "Yeni arkadaşlarımız da geliyor, onlara da hoşgeldiniz diyorum. Buralarda boş yerler var arkadaşlar, orada yoksa önlere doğru gelin çekinmeyin" dedi. Buna rağmen salondaki ses aynı derecede devam edince Zeybekci konuşmasına kaldığı yerden devam etti.

Sanayi bölgesi çözümü

İzmir'in mobilyanın da merkezi olacağını ileri süren Zeybekci, sözlerini şöyle sürdürdü: "İzmirimizin işsizlik oranı Türkiye ortalamasının üzerinde. İzmir Doğu Anadolu'da değil, Karadeniz'de değil, İç Anadolu'da değil. Göç veren değil göç alan bir yer. İşsizlik Türkiye ortalaması yüzde 11 iken İzmir yüzde 14,5. Genç işsizlikte de Türkiye ortalamasının çok çok üzerinde, yüzde 26,5. Dört gençten biri işsiz. Büyükşehir Belediyesi olarak organize sanayi bölgelerini imar planlarına işlediğimizde Büyükşehir'in imar kanunundan gelen 18. madde uygulamasıyla 15-20 kilometre mesafedeki hazine arazilerini, o Büyükşehir'in yetkisini kullanarak organize sanayi bölgesinde toplayacağız ve yatırımcılarımıza en uygun fiyatlarla o organize sanayi bölgesinde de yatırım alanlarını mutlaka sağlayacağız."

Torbalı'da 'Mobilya OSB' kurulacak

Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Doğan Yağcı, Ege Bölgesinden yapılan mobilya ihracatının 2018 yılında yüzde 23 artışla yaklaşık 147 milyon dolara ulaştığını söyledi. Mobilya sektörünün Karabağlar'da sıkışıp kaldığını belirten Yağcı, "İçinde showroomların olduğu, mobilya ile ilgili eğitim kurumlarının bulunduğu, yurtiçi ve yurtdışından gelen müşterilerimizi gönül rahatlığıyla ağırlayabileceğimiz Mobilya Organize Sanayi Bölgesi kurma çalışmalarımızda önemli yol kat ettik" dedi.

Öğrencilere burs

"Mobilya İhtisas OSB çalışmalarının EBSO önderliğinde İzmir Ticaret Odası ve sektörün diğer paydaşlarının desteğiyle kısa zamanda sonuçlandırılacağını söyleyen Yağcı, şöyle devam etti: "Yakın gelecekte Torbalı'da Mobilya OSB'nin faaliyete geçmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca mobilya sektöründe üretimde çalışacak ara eleman açığını kapatmak amacıyla meslek liselerinin mobilya ve dekorasyon bölümlerinde okuyan öğrencilere burs ve eğitim koçluğu projesi başlattık. Mobilya ihracatçısı firmalardan burs fonu oluştururken, eğitim koçluğu ve staj organizasyonu için İzmir Mobilyacılar ve Marangozlar Odası ile işbirliği yapılmaktadır."

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) ve İstanbul Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç ise, mobilyada katma değerli üretimi arttırmanın Ar-Ge ve İnovasyon ile mümkün olduğunu söyledi. Güleç, "Bugün Türk Mobilya Sektörü, 179 ülkeye ihracat yapıyor. Çin'e bile mobilya ihracatımız var ve sürekli artıyor" şeklinde konuştu.