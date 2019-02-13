Zeybekci tartışma çıkaracak: Atatürkçülük bu değil

İzmir'de biriken sorunları bugüne kadar çözüm üretmeyenlerle ilgili İzmirlilerin gereğini yapacağını ifade eden AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, 'Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyet hedefinde ne yaptın, kente ne kazandırdın? Atatürkçülük bu değil' diye konuştu.

Çankaya'da esnafla kahvaltıda bir araya gelen Nihat Zeybekci, İzmir'in sorunlarına bugüne kadar müdahale edilmediğinden biriktiğini, çözümünün her geçen gün zor hale geldiğini iddia etti. Bazılarının İzmir'in sorunlarını, kenti daha iyi yere getirecek projeleri tartışmak yerine ideolojik kılıflarla beceriksizliklerini örtmeye çalıştığını savunan Zeybekci, İzmirlilerin artık buna izin vermemesini istedi, şöyle konuştu: "İzmir'de hayat tarzı tartışması çıkarmak, topu taca atmaktır. Bazı konuları öcü gibi İzmirliler'in önüne koyanlar iyi niyetli değiller. Bunları konuşmak İzmir'e haksızlıktır, gericilik, yobazlıktır. Atatürk, Cumhuriyetimizin kurucusu, milletin baş tacı, sadece Türkiye'nin değil kültür coğrafyasının lideridir. Bir partinin sınırları içerisine hapsederek, kimse Atatürk'e haksızlık yapamaz. Atatürkçülük bu değil. Atatürk, Kurtuluş Savaşı'nın ardından İzmir'de yaptığı İktisat Kongresi'nde 'asıl savaş iktisadi bağımsızlık için yeni başlıyor' diyor. Türkiye'nin muasır medeniyetler seviyesine gitmesini hedef gösteriyor. Bunun için sen ne yaptın, İzmir'e ne kazandırdın?"

Hâlâ fırsat var

Ege Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin (ESİAD) toplantısına konuk olan Nihat Zeybekci, İzmir'in Anadolu'nun çıkış kapısı olduğunu, hızla değişen dünyada kaybettiği değerini yeniden kazanması gerektiğini vurguladı. Zeybekci, İzmir'in ihtiyaçlarına yönelik; üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, esnaf, sanayici, öğrenci, kadın, yaşlı birçok kişiyle görüştüklerini ve projeler ürettiklerini öne sürdü.

İzmir fotoğrafı çektiğinde ortaya çıkan manzaranın iç açıcı olmadığını söyleyen Zeybekci, "Yetişmiş genç beyinleri bu şehirde istihdam edemiyoruz. Bunu yapamadığınızda gelecekle ilgili hayat damarlarınız kesik demektir. Kıyı şeridinin hemen arkasında spor salonlarının, yeşil alanların, sosyal alanların olmadığı çarpık yapılaşmanın bulunduğu alanlar var. İmar affı için başvuru yapılan iller arasında ilk sırada İzmir var. İzmir'de vahşi şekilde doğada toplanan atıklar 100 metre derinliğe kadar ulaştı, bu büyük tehlike içeriyor. Hava kirliliği, gürültü kirliliği, trafik sorunu daha birçok sorun çözüm bekliyor" dedi.

Projelerinin şehrin sorunlarının çözümünün yanı sıra geleceğe hazırlanmada önemli etkisinin olacağını anlatan Zeybekci, İzmir'in elinde dünyanın en güzel şehri olmaya doğru büyük bir fırsat olduğunu söyledi.