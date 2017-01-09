Cep telefonu kısırlık yapıyor mu? İşte bilim insanlarının araştırması...

Bugüne kadar cep telefonlarının sperm sayısını azaltarak kısırlığa yol açtığını okuduk. Hatta erkekleri korumak için özel kilotlar bile üretildi. Ancak bilim dünyası bu yöndeki araştırmaları çürüten yeni bir araştırmaya imza attı. En son bilgiye göre, cep telefonları kısırlığa yol açmıyor

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, erkekleri rahatlatan araştırma hakkında şu bilgileri verdi:



“Bilim adamları yakın dönemde, pantolon cebinde cep telefonu taşıyan ya da günde bir saatten fazla cep telefonu ile konuşan erkekleri uyardı. Hele telefon şarjdayken konuşmanın, sperm kalitesi açısından çok daha riskli olduğunu da belirttiler.



İsrailli bilim adamları ise, Haifa’daki Technion Üniversitesi’nde, 106 katılımcı erkek üzerindeki çalışmada; günde bir saatten fazla telefonda konuşan ya da chat yapan erkeklerde düşük sperm sayısının 2 kat fazla görüldüğünü belirtmiştir.



Enerjinin kısırlık etkisi geçicidir çünkü yaşayan spermatogonialar ölü olanların yerini alır ve sperm sayısı birkaç ay içinde normal sayıya döner.



X ışınlarının kısırlığa ya da genetik mutasyonlara neden olduğunu göstererek Nobel Ödülü alan Hermann Müller’e danışıldığında, radyo dalgalarının bu tarz olumsuz etkileri olmadığı yanıtına ulaşılmıştır.



Muller, radyo dalgalarının ne kısırlığa ne de genetik değişime neden olmadığı konusunu deneysel bir model ile açıklamıştır.



Hem X ray hem de radyo dalgaları elektromanyetik radyasyondur. Ama en önemli özellikleri farklı dalga boylarıdır. Tüm elektromanyetik enerjiler gözükmeyen enerji dalgalarıyla hareket eder. Ve bu dalga boyları enerjinin fiziksel ve biyolojik etkisini belirler.



Radyo dalgası benzeri enerjiler uzun dalga boyları nedeniyle çok az enerji taşırlar ve hücrelere çok az zarar verebilirler.



PEKİ BUNLAR NİYE İNANILIR DEĞİL?



Radyo dalgalarının üreme kapasitesini olumsuz etkileme durumu konusundaki tek tük raporlar henüz doğrulanmamıştır.



Bilimsel kanıtlar asla izole laboratuvarlarda ve kısıtlı katılımcılarla sunulamaz. Cep telefonları ve üreme ilişkisini anlatan pek çok rapor, cep telefonu karşıtları tarafından sunulmuş ve kalitesi sorgulanabilir dergilerde yer bulmuştur.



Cep telefonlarının kısırlığa yol açtığını düşündüren bulgular yetersizdir, yanlış bir inanıştır.



Uzun yıllardır radyo yayını yapan kişiler çok miktarda radyo dalgasına maruz kalmakla birlikte sağlık sorunu saptanmamıştır.



Bu konuda hala endişeliyseniz telefonunuzu pantolon cebinde taşımayabilirsiniz.”