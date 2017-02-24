İyot Damlası kullanımı nasıldır

Zayıflamak ya da fazla kilolardan kurtulmak için her kişi farklı yöntemler denemektedir. Kimileri çok ağır diyet uygulamalarını tercih ederken, kimileri ise bitki çayları gibi yöntemleri tercih ediyor. Fakat ne yaparlarsa yapsınlar bir etki göremiyorlar. Neden biliyor musunuz? Uygulanan yöntemin sizin metabolik sisteminize her hangi etki etmemesinden kaynaklı. Kilo problemleri, metabolizma hızınıza bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Eğer ki iyot eksikliğinden dolayı bir kilo sorunu yaşıyorsanız, iyot oranını yükseltmeden kilo veremeyeceksiniz.

İyot nasıl yükseltilir?

Bazı besinler ve yiyecekler bu konuda sizlere yardımcı olabilir. Fakat günümüzde zayıflama ürünleri olarak üretilen iyot damlası kullanımı , sizlere kolay kullanımlar ile destek oluyor. Böylelikle artık iyot eksikliğinizi tamamlayarak, kilo vermeniz daha kolay hale gelecektir.

Fosfor ve kalsiyum desteği

Bahsettiğimiz bu ürün kullanımı sonrası, cilt, saç ve tırnak sağlığı için önemli olan fosfor ve kalsiyum desteği de almış olacaksınız. Böylelikle diğer zayıflama ürünlerinden ek olarak özelliklerinden faydalanarak, daha sağlıklı bir kullanım gerçekleştirebileceksiniz.

Kullanım bilgileri

Aslında iyot damlası kullanımı hakkında çok fazla detay bulunmuyor. Gün içerisinde, 1 bardak içme suyuna 2-3 damla damlatılarak ağız yolu ile tüketilmektedir. Hamile ve emziren bayanların doktor tavsiyesi altında kullanması önerilirken, 18 yaşını doldurmayanlar için uygun görülmemektedir. Yine bu kişiler de aile izni ile beraber doktor kontörlü olması halinde tüketim gerçekleştirebilirler.

Tabi ki yine bazı hastalıklar ile birlikte kullanılması da tehlikeli olabilir. Kalp, damar, tansiyon, diyabet gibi ve diğer hastalık gruplarına sahipseniz, doktor kontrolü olmadan kesinlikle tüketim gerçekleştirmeyiniz.

Kullanım öncesinde, http://www.iyotdamlasi.web.tr/ kullanım talimatlarına göz atmak, sizler için daha sağlıklı sonuçlar sunabilecektir. Yine son kullanma tarihleri, üretim standartları ve hologram kontrolleri de dikkat etmeniz gerekenler arasında.