Mutluluk Çubuğu Nedir ve Mutluluk Çubuğu Ameliyatı Nedir?

Erkeklerin cinsel hayatında oluşan sorunlar içerisinde mutluluk çubuğu etkili bir tedavi yöntemi olmaktadır

Erkeklerin cinsel hayatında oluşan sorunlar içerisinde mutluluk çubuğu etkili bir tedavi yöntemi olmaktadır. Cinsel organ içerisinde sertleşme sorunu olan bireyler mutluluk çubuğu ameliyatını tercih edebilmektedir. Kullanılan ilaçlar ve gıdalar kişiler üzerinde sorunlar oluşturabilmektedir. Tedavisi kişilerin cinsel organlarında oluşan sertleşme problemine 5 yıllık bir tedavi yöntemi oluşturmaktadır. Penis protezi olarak da bilinen mutluluk çubuğu günümüzde tercih edilen bir yöntemdir. İlaç kullanımı ile sonuç bulunabilen bir rahatsızlık olan penis sertleşmesi sorunu birçok kişide bulunabilmektedir. Genç ya da yaşlı bireyler içerisinde mevcut rahatsızlık sonucu sıkıntı yaşayan bireyler bulunmaktadır. Cinsel yaşam içerisinde olumsuzluklar oluşturan penis sertleşmesi sorununun en etkili tedavisi mutluluk çubuğu olmaktadır. Kişilerin ilaç ya da belirli sağlık gıdaları yerine mutluluk çubuğunu tercih etmesinin birçok nedeni bulunmaktadır. İlaç kullanımı genç ya da yaşlı bireylerde dikkatli yapılması gereken bir uygulama olmaktadır. Cinsel organa enjekte edilmesi gereken ilaç zor bir tedavi şeklidir. Kolay ve rahat bir ameliyat olan mutluluk çubuğu ilaçlı tedavilere göre daha çok tercih edilmektedir.

Mutluluk Çubuğu Ameliyatı Nedir?

Cinsel organ içerisinde oluşan sertleşme problemi mutluluk çubuğu ameliyatı ile tedavi edilebilmektedir. Bu ameliyat genel anestezi uygulanarak acısız bir tedavi yöntemi olmaktadır. Aynı şekilde kısa süre içerisinde birey günlük yaşamına geri dönebilmektedir. Ameliyat sonrası gün içerisinde ya da bir gün sonrasında hasta taburcu olmaktadır. Normal bir hasta için ortalama ameliyat süresi ise 40-120 dakika arasında değişebilmektedir. Ameliyat içerisinde şeker hastalığı gibi rahatsızlıklara sahip kişiler ise farklı uygulamalara maruz kalabilmektedir. Belirtilen rahatsızlıktaki bireyler bir günden daha fazla hastane içerisinde gözetimde kalabilmektedir. Mutluluk çubuğu ameliyatı silikon olarak oluşturulan materyallerin penis içerisine yerleştirilmesi ile gerçekleştirilmektedir. Mutluluk çubuğu yapısı itibari ile kişilerde alerjik ya da farklı bir yan etki yaratmayan tedavi yöntemidir. Silikon olarak oluşturulan mutluluk çubuğu kişilerin 5 yıl içerisinde rahat yaşamasını garantilemektedir.

Mutluluk Çubuğu Protezi Çeşitleri