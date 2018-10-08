Mutluluk Çubuğu Nedir ve Mutluluk Çubuğu Ameliyatı Nedir?

Erkeklerin cinsel hayatında oluşan sorunlar içerisinde mutluluk çubuğu etkili bir tedavi yöntemi olmaktadır
Erkeklerin cinsel hayatında oluşan sorunlar içerisinde mutluluk çubuğu etkili bir tedavi yöntemi olmaktadır. Cinsel organ içerisinde sertleşme sorunu olan bireyler mutluluk çubuğu ameliyatını tercih edebilmektedir. Kullanılan ilaçlar ve gıdalar kişiler üzerinde sorunlar oluşturabilmektedir. Tedavisi kişilerin cinsel organlarında oluşan sertleşme problemine 5 yıllık bir tedavi yöntemi oluşturmaktadır. Penis protezi olarak da bilinen mutluluk çubuğu günümüzde tercih edilen bir yöntemdir. İlaç kullanımı ile sonuç bulunabilen bir rahatsızlık olan penis sertleşmesi sorunu birçok kişide bulunabilmektedir. Genç ya da yaşlı bireyler içerisinde mevcut rahatsızlık sonucu sıkıntı yaşayan bireyler bulunmaktadır. Cinsel yaşam içerisinde olumsuzluklar oluşturan penis sertleşmesi sorununun en etkili tedavisi mutluluk çubuğu olmaktadır. Kişilerin ilaç ya da belirli sağlık gıdaları yerine mutluluk çubuğunu tercih etmesinin birçok nedeni bulunmaktadır. İlaç kullanımı genç ya da yaşlı bireylerde dikkatli yapılması gereken bir uygulama olmaktadır. Cinsel organa enjekte edilmesi gereken ilaç zor bir tedavi şeklidir. Kolay ve rahat bir ameliyat olan mutluluk çubuğu ilaçlı tedavilere göre daha çok tercih edilmektedir.
Mutluluk Çubuğu Ameliyatı Nedir?
Cinsel organ içerisinde oluşan sertleşme problemi mutluluk çubuğu ameliyatı ile tedavi edilebilmektedir. Bu ameliyat genel anestezi uygulanarak acısız bir tedavi yöntemi olmaktadır. Aynı şekilde kısa süre içerisinde birey günlük yaşamına geri dönebilmektedir. Ameliyat sonrası gün içerisinde ya da bir gün sonrasında hasta taburcu olmaktadır. Normal bir hasta için ortalama ameliyat süresi ise 40-120 dakika arasında değişebilmektedir. Ameliyat içerisinde şeker hastalığı gibi rahatsızlıklara sahip kişiler ise farklı uygulamalara maruz kalabilmektedir. Belirtilen rahatsızlıktaki bireyler bir günden daha fazla hastane içerisinde gözetimde kalabilmektedir. Mutluluk çubuğu ameliyatı silikon olarak oluşturulan materyallerin penis içerisine yerleştirilmesi ile gerçekleştirilmektedir. Mutluluk çubuğu yapısı itibari ile kişilerde alerjik ya da farklı bir yan etki yaratmayan tedavi yöntemidir. Silikon olarak oluşturulan mutluluk çubuğu kişilerin 5 yıl içerisinde rahat yaşamasını garantilemektedir.
Mutluluk Çubuğu Protezi Çeşitleri
Erkeklerin yaş, rahatsızlıklar ve kişilerin belirtileri üzerine mutluluk çubuğu çeşitleri mevcut olmaktadır. İki parçalı şişirilebilir penil protez, enine genişleyebilen şişirilebilir penil protez türleri mevcuttur. Aynı zamanda enine ve boyuna genişleyebilen şişirilebilir ve tek parça protezler de bulunmaktadır. Mutluluk çubuğu çeşitleri seçimlerinde kişilerin fiziksel özellikleri de rol oynamaktadır. Kilo sorunu olan bir bireye uygulanan protez ile zayıf bir bireye kullanılan protez çeşidi farklı olmaktadır. İki ya da üç parçadan oluşan protezler kişilerin cinsel organları içerisinde sertleşme sorunun ortadan kaldırmaktadır. Yaş faktörü ile penis sertleşmesi sorunu yaşayan bireyler bulunmaktadır. Aynı zamanda genç durumda olan ve aynı sorunlara sahip kişiler de mevcuttur. Bu implant kişilerin belirli özelliklerine dikkat edilerek uygulanan risksiz bir tedavi yöntemidir. Daha fazla bilgi için http://www.mutlulukcubugu.org/iletisim sitesini ziyaret ediniz.