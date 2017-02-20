Tire Devlet Hastanesi'nde günde 60 ameliyat yapılıyor

Tire Devlet Hastanesi Başhekimi Fatih Hayali, hastanelerinde günde 60 ameliyat yaptıklarını, ameliyat sayılarının 2016 yılında 13 bin 468'e ulaştığını söyledi

Tire Devlet Hastanesi Başhekimi Fatih Hayali, hastanelerinde günde 60 ameliyat yaptıklarını, ameliyat sayılarının 2016 yılında 13 bin 468'e ulaştığını söyledi



"Primer sezaryen oranı düşük hastaneyiz"

Tire Devlet Hastanesi Başhekimi Fatih Hayali yaptığı açıklamada, 82 bin nüfuslu ilçede sadece Tirelilere değil çevredeki ilçelerden pekçok hastaya da hizmet veren hastanelerinde 70 hekim, 59 uzman hekim, 169 ebe ve hemşire, 314 teknik ve idari personel ile temizlik görevlisinin çalıştığını belirtti.Hastanede 32'si yoğun bakımda olmak üzere 232 nitelikli yatak ile hizmet verdiklerini, geçen yıl yatakların doluluk oranının yüzde 84,1 olduğunu anlatan Hayali, "2016 yılında yatan hasta sayısı 14 bin 322 kişi. Bin 285 bebek dünyaya geldi hastanemizde. Bu bebeklerin 477'si sezaryen doğum ile dünyaya geldi. 477 sezaryen doğumun 206'sı primer sezaryen". dedi.Hastanelerinde pek çok hastalığın ameliyatının gerçekleştirildiğini kaydeden Hayali, şöyle konuştu:"Büyük beyin ameliyatları ve kalp ameliyatları hariç her türde ameliyatı gerçekleştiriyoruz. Hastanemizde günde 30'u büyük toplam 60 ameliyat yapıyoruz. 2016 yılı ameliyat sayımız 13 bin 468'e ulaştı. Ameliyat yapılan hastaların yüzde 60'ı kadın. Günlük ortalama poliklinik hasta muayene sayımız 2 bin 327 kişiye ulaşmış durumda. Öte yandan acil servisimizde günlük 311 hastaya hizmet edilmiş durumda."Hastanede tüm göz ameliyatlarının yapıldığının altını çizen Başhekim Hayali, "Göz ile ilgili her şey yapılıyor. Şeker hastalığından kaynaklı retinada gerçekleşen vitrektomi adını verdiğimiz ameliyatı gerçekleştiriyoruz. Göz anjiyosu da yine bölgede biz gerçekleştiriyoruz." dedi.Sağlık Bakanlığının primer sezaryen konusunda hassas olduğunu dile getiren Başhekim Hayali, "Bakanlığımız primer sezaryen (Birinci doğumun sezaryen olması) oranının yüzde 25'in altında olmasını istiyor. Bizim primer sezaryen oranımız yüzde 20'nin altında. Biz bunu hastanemizdeki Gebe Okulu, Bebek Dostu Hastane, Anne Dostu Hastane uygulamalarımız ile sağladık. Bu uygulamalar ile normal doğuma teşvik ediyoruz anneyi ve normal doğum koşullarına anne kendisini hazırlamış oluyor." diye konuştu.