Uzun süren öksürük tüberküloz habercisi

Doç. Dr. Sevda Şener Cömert, halk arasında verem adıyla bilinen tüberkülozun sinsice ilerleyebildiğini ve uzun süre belirtilerinin anlaşılamayabildiğini belirterek, hastalığın en fazla görülen belirtisinin uzun süren öksürük olduğunu bildirdi

Doç. Dr. Sevda Şener Cömert, tüberkülozun kendisini fark ettirmeden ilerleyen ve dünyada hâlâ en çok ölüme sebep olan hastalıktan biri olduğunu ifade etti. Doç. Dr. Cömert, tüberkülozun, solunum yoluyla kolayca bulaşabilen bir mikrop nedeniyle ortaya çıkan bakteriyel ve bulaşıcı bir enfeksiyon hastalığı olduğunu aktararak, hastalığın en sık akciğerlerde olmak üzere bütün organlarda görülebildiğini söyledi. Tedavi edilmeyen veya yetersiz tedavi edilen hastalarda ölüme yol açabilen sorunun, günümüzde tıp biliminin ilerlemesiyle kolayca tedavi edilebildiğini, hastalarda yüzde yüze yakın iyileşme sağlanabildiğini vurgulayan Cömert, şunları kaydetti:

Kolay bulaşmaz

"Tüberküloz insandan insana sadece hava yolu ile bulaşır, kişinin kullandığı havlu, çatal, bıçak ya da yiyeceklerle bulaşmaz. Mikrobun en önemli kaynağı, tedavi görmemiş akciğer tüberkülozlu hastalardır. Tüberküloz hastalığı grip, nezle gibi kolaylıkla bulaşmaz. Tedavi altında olmayan, hâlâ basil saçan bir hasta ile uzun süre kapalı bir yerde yaşanırsa hastalık bulaşabilir. Bu nedenle hastalık genellikle aynı evde birlikte oturanlara bulaşır. Hastalar konuşurken, öksürürken veya hapşırırken ortama yayılan damlacıklar yolu ile mikroplar havaya saçılır. Sağlıklı kişiler bu mikropları solunum yolu ile alır ve enfeksiyona yakalanırlar. Fakat enfeksiyonu alan her kişide hastalık gelişmez. Tüberkülozun ortaya çıkması için kişinin vücut direnci düşmelidir. Vücut direnci yeterliyse vücut o enfeksiyonu alır, kendi bağışıklık sistemiyle mikrobu sınırlandırır."

Yavaş ilerler

Doç. Dr. Cömert, tüberküloz mikrobunun vücutta bulunduğunu ama hastalığa neden olmadığını ancak kişinin vücut direnci düşükse o zaman organlara saldırdığını ve hastalığın ortaya çıktığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Yaşlılar ve çocuklar vücut dirençleri daha düşük olduğu için hastalığa açıktır. Uykusuzluk, beslenme bozukluğu, stres, içki ve sigara gibi etkenler de vücut direncini düşürmektedir. Tüberküloz sinsice ilerleyebilir ve aylarca anlaşılamayabilir. Hastalığın en fazla görülen belirtisi uzun süren öksürüktür. Ayrıca akşamları yükselen ateş, gece terlemesi, iştahsızlık, kilo kaybı, halsizlik, sürekli yorgunluk hissi ve öksürük ile gelen kanlı balgam, göğüs ağrısı tüberküloz belirtileridir. Belirtiler hafif başlar ve yavaş yavaş ilerler. Tüberküloz hastalığı akciğerde bir yara şeklinde ise kanlı balgam ya da direk öksürükle kan gelmesiyle de kendini gösterebilir. Belirtiler genellikle hafif başlar ve yavaş yavaş ilerler."

İlaç takibi önemli

Tüberkülozun en sık akciğerlerde hastalık yaptığını ama beyin zarı, böbrek, karaciğer, dalak ve göz gibi vücudun diğer bütün organlarında da hastalığa yol açabildiğini, ifade eden Cömert, hastalık belirtileri olan kişilerde ilk olarak akciğer filmi çekildiğini ve bazı kan tetkiklerinin istendiğini kaydetti. Tedavinin özel antibiyotiklerle yapıldığını belirten Cömert, şunları kaydetti:

"Bu antibiyotikler diğer hastalıklarda kullanılan ilaçlar değillerdir. Tüberküloz mikrobuna etki eden, yan etkisi az ve ucuz 5 ana ilaç mevcuttur. Hastalığın başarılı tedavisi için tedavi başlangıcında dört ilaç birden, uygun doz ve sürede kullanılmalıdır. Bu ilaçlar ülkemizde Verem Savaşı Dispanserleri tarafından cretsiz olarak verilmektedir. Tedavi en az 6 ay sürmektedir. Kullanılan ilaçların takibi çok önemlidir."

Tüberkülozlu hastalarla aynı evde oturan yakınlarının mutlaka Verem Savaşı Dispanserlerine başvurması gerektiğine dikkati çeken Cömert, tedavide istirahat, doğru beslenme ve uyku düzeninin önemine değinerek, "Sigaradan ve alkolden uzak durulması şarttır. Ayrıca tüberküloz hastalarının evinin iyi havalandırılması gerekmektedir. Havasız ve oksijeni az yerlerde bu mikrop daha çabuk çoğalmaktadır." ifadelerini kullandı.

Tüberküloz nedir?

Tüberküloz Mycobacterium tuberculosis adı verilen bir basille oluşan bulaşıcı bir hastalıktır. Tüberküloz, % 80 oranında akciğerlerde olmak üzere bütün organlarda görülebilir. Tedavi edilmeyen veya yetersiz tedavi edilen hastalarda ölüme yol açabilir. Modern tedavi ile hastalarda yüzde yüze yakın iyileşme sağlanabilir. Hastalık, havayolu ile bulaşır. Mikrobun en önemli kaynağı , tedavi görmemiş akciğer tüberkülozlu hastalardır. Bu hastaların öksürmesi, hapşırması veya konuşması ile mikroplar havaya saçılır. Sağlıklı kişiler bu mikropları solunum yolu ile alırlar ve infeksiyona yakalanırlar. Tedavi altında olmayan, halen basil saçan bir hasta ile uzun süre kapalı bir yerde birlikte yaşanırsa hastalık bulaşabilir.